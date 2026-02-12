ئومێد خۆشناو: لە هەولێر بەبێ مۆڵەت رێگە بە هیچ خۆپیشاندانێك نادرێت

پێش 25 خولەک

پارێزگاری هەولێر رایگەیاند: خۆپیشاندان بە بێ مۆڵەت بەپێی یاسا و ڕێنماییەکان ڕێگە پێدراو نییە بە هیچ کەس و لایەنێک و بەهەموو شێوەیەک قەدەغەیە، هەرکەس و لایەنێک بەبێ مۆڵەت وەرگرتن خۆپیشاندان ئەنجامبدات، لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە ڕێکاری پێویستیان لە بەرانبەردا دەگیرێتەبەر.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 12ـی شوباتی 2026، ئومێد خۆشناو، پارێزگار و سەرۆکی لیژنەی ئەمنی هەولێر، رایگەیاند: ئەو خۆپیشاندانەی هەفتەی رابردوو لە شاری هەولێر لەلایەن چەند کەسانێکەوە بە بەهانەی بێڕێزیكردن بە پیرۆزییەكانی ئاینی ئیسلام ئەنجامدرا، مێرمنداڵێک لەکاتی خۆپیشاندانەکانی پشتگیری لە رۆژئاوای کوردستان هۆنراوەیەکی خوێندەوە، کە هۆنراوەکەش هی خۆی نەبوو و دوای ئەوەش بە خۆی و خانەوادەکەی، کە خێزانێکی موسڵمانن چەندین جار داوای لێبووردنیان کرد، بەڵام کەسانێک ئەو کارەیان قۆستەوە و بەبێ مۆڵەت وەرگرتن لە نێو سەنتەری شار خۆپیشاندانیان ئەنجامدا.

پارێزگاری هەولێر ئاماژە بەوە دەکات، دووپاتی دەکەینەوە خۆپیشاندان بە بێ مۆڵەت بەپێی یاسا و ڕێنماییەکان ڕێگە پێدراو نییە بە هیچ کەس و لایەنێک و بەهەموو شێوەیەک قەدەغەیە، هەرکەس و لایەنێک بەبێ مۆڵەت وەرگرتن خۆپیشاندان ئەنجامبدات، لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە ڕێکاری پێویستیان لە بەرانبەردا دەگیرێتەبەر.

هەروەها رایگەیاند: ماوەیەکە چەند کەسانێکی توندڕەو بانگەوازی ئەوە دەکەن لە شاری هەولێر دووبارە خۆپیشاندان ئەنجامبدەنەوە، بەڵام هیچ هۆکارێک نییە ئەو کەسانە خۆپیشاندانی بۆ ئەنجامبدەن، ئێمە هێزە ئەمنیەکان ئاسایش و پۆلیسمان دەستکراوە کردووە ئیجرائاتی توند بەرانبەر هەر کەسێک بکەن کە ئەو کارە ئەنجامبدات، خۆپیشاندان، گردبوونەوە و ناڕەزایەتیی دەربڕین، ڕێکاری یاسایی خۆی هەیە و بەبێ مۆڵەت رێگە بە هیچ خۆپیشاندانێك نادرێت لە هەولێر.