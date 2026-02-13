فوئاد حوسێن: بۆ دوورخستنەوەی گرژییەکان پێویستە زمانی گفتوگۆ زاڵ بێت
وەزیری دەرەوەی عێراق، ئاشکرای کرد، چاوی هەموو وڵاتانی ناوچەکە لەسەر ئەنجامی دانوستانەکانی ئەمریکا و ئێرانە، چونکە شکستھێنانی ئەو گفتوگۆیانە مەترسیی گەورەی ئەمنی و سەربازی بۆ رۆژهەڵاتی ناوەڕاست لێ دەکەوێتەوە.
هەینی، 13ـی شوباتی 2026، وەزارەتی دەرەوەی عێراق راگەیەنراوێکی بڵاو کردەوە، تێیدا هاتووە، فوئاد حوسێن، جێگری سەرۆکوەزیران و وەزیری دەرەوەی وڵاتەکە، لە پەراوێزی کارەکانی "کۆنفرانسی ئاسایشی میونشن بۆ ساڵی 2026"، بەشداریی لە کۆبوونەوەیەکدا کردووە لەژێر ناونیشانی "رێڕەوەکانی ئاشتی؛ رۆڵی گەشەسەندووی وڵاتانی کەنداو لە چارەسەرکردنی ململانێکان".
بە پێی راگەیەنراوەکە، لە کۆبوونەوەکە، فوئاد حوسێن تیشکی خستە سەر دۆخی سیاسیی عێراق و پرۆسەی هەڵبژاردن و شایستە دەستوورییەکانی پەیوەست بە پێکهێنانی حکوومەت، جەختیشی لەوە کردەوە کە "چەسپاندنی سەقامگیریی سیاسی و بەهێزکردنی دامەزراوە دەستوورییەکان، بنەمای سەرەکیی پاڵپشتیکردنی پرۆسەی دیموکراسین لە وڵاتدا".
سەبارەت بە دۆخی هەرێمایەتی، وەزیری دەرەوەی عێراق بە راشکاوی باسی لە سیناریۆکانی نێوان ئەمریکا و ئێران کرد و گوتی: "هەموو ناوچەکە چاوەڕوانی ئەنجامی ئەو دانوستانانەیە، چونکە شکستھێنانی گفتوگۆکان ئەگەری پەرەسەندنی گرژییەکان و هەڵگیرسانەوەی رووبەڕووبوونەوەی سەربازی زیاتر دەکات".
لە راگەیەنراوەکەدا ئەوەش هاتووە، فوئاد حوسێن ئاماژەی بە هەستیاریی قۆناغی ئێستا کرد و داوای کرد هەوڵە دیپلۆماسییەکان چڕتر بکرێنەوە و زمانی گفتوگۆ زاڵ بکرێت بۆ دوورخستنەوەی ناوچەکە لە ئاڵۆزیی زیاتر.