سوودانی و ئەردۆغان گرژییەکانی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد

پێش 3 کاتژمێر

نوسینگەی راگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق، رایگەیاند، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، ئەمڕۆ هەینی پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیاوە پێگەیشت و تێیدا چەندین دۆسیەی ستراتیژی و ئەمنییان تاوتوێ کرد.

هەینی 13ـی شوباتی 2026، نووسینگەی راگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق، رایگەیاند، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، ئەمڕۆ هەینی پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیاوە پێگەیشت، ئاماژەی بەوەکردووە، لە پەیوەندییەکەدا هەردوولا باسیان لە پەرەپێدانی پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان بەغدا و ئەنقەرە کردووە، بەتایبەت لە بواری ئابووریدا.

بەگوێرەی رایەنگدراوەکە، هەردوولا جەختییان لەسەر گرنگیی پڕۆژەی ستراتیژیی رێگەی گەشەپێدان و ئەو دەرفەتە گەورانەی بۆ وەبەرهێنان دەیانڕەخسێنێت کردووەتەوە، هەروەها باسیان لە رێگەکانی بەرزکردنەوەی ئاستی ئاڵوگۆڕی بازرگانی نێوان هەردوو وڵات کرد.

لە تەوەرێکی دیکەی گفتوگۆکەدا، سوودانی و ئەردۆغان جەختییان لەسەر پێویستی هەماهەنگی ئەمنی هاوبەش و بەردەوامبوونی شەڕی دژ بە پاشماوەکانی تیرۆر کردەوە.

هاوکات، هەردوولایەن جەختیان کردەوە کە پاراستنی ئاسایشی ناوچەکە ئەرکێکی هاوبەشە و پێویستە لەڕێگەی دیالۆگ و چارەسەری ئاشتییانەوە رێگری لە فراوانبوونی ململانێکان و مەترسییەکانی جەنگ بگیریت.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکدا ئاماژە بەوەشکراوە، لە سەرەتای پەیوەندییەکەدا، سەرۆکوەزیرانی عێراق و سەرۆککۆماری تورکیا بەبۆنەی نزیکبوونەوەی مانگی رەمەزانی پیرۆزەوە پیرۆزباییان لە یەکتر کرد و هیوای خێر و سەلامەتییان بۆ گەلانی هەردوو وڵات و ناوچەکە خواست.