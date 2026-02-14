بەرهەم ساڵح رۆڵی هەرێمی کوردستان لە لەخۆگرتنی ئاوارەکان بەرز دەنرخێنێت

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆکی هەرێمی کوردستان و کۆمیسیاری باڵای نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری پەنابەران، لە دیدارێکدا لە پەراوێزی کۆنفرانسی ئاسایشی میونشن، جەختیان لە گرنگیی هەماهەنگیی نێودەوڵەتی کردەوە بۆ باشترکردنی گوزەرانی ئاوارەکان، هاوکات د. بەرهەم ساڵح ستایشی رۆڵی "بێ جیاوازی"ـیی هەرێمی کوردستانی لە لەخۆگرتنی ئاوارە و پەنابەراندا کرد.

ئێوارەی ئەمڕۆ شەممە، 14ـی شوباتی 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لە پەراوێزی کۆنفرانسی ئاسایشی میونشن، لەگەڵ د. بەرهەم ساڵح، کۆمیسیاری باڵای نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری پەنابەران (UNHCR) کۆبووەوە.

لە دیدارەکەدا گفتوگۆیەکی چڕ لەبارەی دۆخی مرۆییی پەنابەران لە عێراق، هەرێمی کوردستان و ناوچەکە کرا. نێچیرڤان بارزانی تیشکی خستە سەر دۆخی هەنووکەییی پەنابەران لە هەرێمی کوردستان و جەختی لە پێویستی و گرنگیی بەردەوامیی هاوکارییەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان کردەوە، بە مەبەستی دابینکردنی پێداویستییە سەرەتاییەکان و باشترکردنی ژیانیان.

لە بەرانبەردا، د. بەرهەم ساڵح ستایشی رۆڵی مرۆیی و مێژووییی هەرێمی کوردستانی کرد لەوەی هەمیشە و بەبێ هیچ جیاوازییەک، دەرگای بۆ ئاوارە و پەنابەران واڵا کردووە و داڵدەی داون.

کۆمیسیاری باڵای پەنابەران پابەندبوونی ئاژانسەکەی (UNHCR)ـی دووپات کردەوە بۆ پشتیوانیکردنی بەردەوامی هەوڵەکانی حکوومەتی عێراق و حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لەپێناو باشترکردنی گوزەرانی پەنابەران و دابینکردنی پێداویستییەکانیان لەم قۆناغەدا.