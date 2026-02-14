مەزڵووم عەبدی لەگەڵ لیندزی گراهەم کۆبووەوە

پێش کاتژمێرێک

مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، لە پەراوێزی کۆنفرانسی ئاسایشی میونشن، لەگەڵ شاندێکی باڵای کۆنگرێسی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا کۆبووەوە؛ شاندە ئەمریکییەکە بە سەرۆکایەتی سیناتۆر لیندزی گراهام بوو و هەریەک لە سیناتۆرەکان, شێڵدن وایتهاوس، جاکی ڕۆزن، پیتەر وێڵچ و ئاندی کیمیان تێدابوو.

شەممە 14ـی شوباتی 2026، مەزڵووم عەبدی لە هەژماری فەرمیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس دەربارەی کۆبوونەوەکە نووسیویەتی: جێگەی شانازییەکی گەورە بوو کە لەگەڵ ئەم شاندە ئەزمووندارەی کۆنگرێس کۆبووینەوە. لە ماوەی ڕابردوودا ئەم ئەندامانە بە سەرۆکایەتی سیناتۆر گراهام، لە دیارترین داکۆکیکاران بوون لە مافەکانی گەلی ئێمە و هێزەکانمان.

فەرماندەی گشتیی هەسەدە ئاماژەی بەوەش کرد, ئەم شاندە پەیوەندییەکی بەردەوامیان لەگەڵ هەسەدە پاراستووە و بە وردی گوێیان لە داواکارییەکان و گۆڕانکارییەکانی سەر زەوی گرتووە. گوتیشی: ئەوان ڕۆڵێکی یەکلاکەرەوەیان هەبووە لە پشتگیریکردنی دۆزەکەمان لە ڕێگەی چەندین دەستپێشخەری و پرۆژەیاساوە، بەتایبەتی یاسای پاراستنی کوردەکان، کە هەنگاوێکی مێژوویی و بەرز نرخێندراو بوو لای ئێمە.

هەروەها مەزڵووم عەبدی سوپاسی دڵسۆزیی ئەو سیناتۆرانەی کرد بۆ چەسپاندنی سەقامگیری لە ناوچەکە و هاوکارییە بەردەوامەکانیان بۆ سووریا و گەلەکەی لەم ساتەوەختە هەستیارەدا. هەروەها جەختی کردەوە، ئەو ئەندامانەی کۆنگرێس وەک هاوبەشێکی سەرەکی دەمێننەوە لە پێناو بەدیهێنانی دادپەروەری و ئازادی بۆ گەلی کورد.