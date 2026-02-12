فیلمی سینەمایی "سەرباز" نمایشکرا

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتی سینەمای هەولێر، لە درێژەی چالاکییەکانیاندا، لەچوارچێوەی پڕۆژەی "سینەما و جەماوەر"، لە نمایشێکی تایبەتدا و بە هاوبەشی فیلمی کوردی و هندی، فیلمی سینەمایی "سەرباز" کە شارۆخان، ئەکتەری ناوداری سینەمای بۆلیوود، رۆڵی تێدا دەگێڕێت، لە هەولێر لە ئێمپایەر سینەما نمایشکرا.

پێنجشەممە، 12ی شوباتی2026، شاخەوان مستەفا، بەڕێوەبەری سینەمای هەولێر، دەربارەی نمایشکردنی ئەو فیلمە سینەماییە، بە کوردستان24ی گوت: چالاکی ئەو هەفتەیە، کۆتا چالاکیمان دەبێت لە وەرزی زستانە لە پرۆژەی "سینەما و جەماوە"، کە وەرزەکەمان بریتی بوو لە 12 نمایش، کە ئەو هەفتەیەمان تایبەت کردووە بە دیدارێکی هاوبەشی فیلمی کوردی و هندی، لەگەڵ کونسولخانەی گشتیی هندستان لە هەولێر بەهاوبەشی لەگەڵ رێکخراوی دۆستایەتی کوردستان و هیندستان.

شاخەوان مستەفا گوتیشی: فیلمی سینەمایی "سەرباز"، کە شارۆخان، رۆڵی سەرەکی لەو فلمە دەگێرێت، فیلمەکە باس لە سەربازێکی هندی دەکات، کە رووبەرووی گەندەڵی و تاوانکارییەکانی ئەو خەڵکانە کە خراپ دەسەڵات بەکاردەهێنن دەبێتەوە.

بەڕێوەبەری سینەمای هەولێر ئاماژەی بەوەش دا: ئێمە بەباشی دەزانین ئەو جۆرە فیلمانە هەبێت، چونکە ئێمە دەرگامان بۆ هەموو چین و توێژێک کراوەیە، جا کورد بێت یان لە نەتەوەیەکی تر بێت، چونکە پەیامی کوردستان پەیامێکی پێکەوە ژیانییە، بۆیە هەموو پێکهاتەکان کە هونەرمەندن، بۆیان هەیە گەر پڕۆژەی هونەرییان هەبێت بەتایبەت لەبواری فیلم، ئێمە دەتوانین دەرگایان بۆ بکەینەوە و خزمەتیان بکەین وەک چۆن خزمەتی هەر تاکێکی تر دەکەین.

هەروەها، بەڕێوەبەرایەتی سینەمای هەولێر، لە چوارچێوەی پڕۆژەی "سینەما و جەماوەر"، هەموو هەفتەیەک بێبەرامبەر، فیلمی سینمایی لە هەولێر لە ئێمپایەر سینەما، نمایش دەکات.