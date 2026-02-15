ئەسعەد شەیبانی: عێراق لە پرسی زیندانیانی داعشدا هاوکار بووە

پێش 4 کاتژمێر

ئەسەد شەیبانی، وەزیری دەرەوەی سووریا رایگەیاند؛ رووبەڕووبوونەوەی مەترسییەکانی رێکخراوی داعش بەرپرسیارێتییەکی هاوبەشە لە نێوان سووریا و عێراقدا.

شەیبانی لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا ستایشی رۆڵی بەغدای کرد و پێزانینی خۆی ئاراستەی عێراق کرد بۆ گرتنە ئەستۆی بارگرانی دەستبەسەرکردنی تیرۆریستانی داعش.

وەزیری دەرەوەی سووریا ئاماژەی بە پرۆسەی گواستنەوەی چەکدارانی داعش کرد و گوتی: "گواستنەوەی زیندانیانی داعش لە سووریاوە بۆ عێراق، ئۆپەراسیۆنێک بووە لەسەر بنەمای ئەو شیکاریانەی کە ئەمریکا ئەنجامیداون."

شەیبانی دووپاتی کردەوە: "سوپاسی عێراق دەکەین لە پرسی مامەڵەکردن لەگەڵ دەستگیرکراوانی داعشدا هاوکار بووە و بەشێک لەو بارگرانییە قورسەی لەگەڵ ئێمەدا دابەش کردووە."

رۆژی هەینی 13ـی شوباتی 2026، سێنتکۆم راگەیەندراویکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، ئۆپەراسیۆنی گواستنەوەی زیندانیانی داعش کە لە 21ـی مانگی ڕابردووی ئەمساڵەوە دەستیپێکردبوو کۆتاییهات و 5700 زیندانیکراوی داعش، کە سەرجەمیان ڕەگەزی نێرن لە زیندانەکانی سووریاوە گواستراونەتەوە عێراق.

هەر رۆژی هەینی، ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق، ئاماری کۆتایی پرۆسەی گواستنەوەی زیندانییانی سەر بە رێکخراوی تیرۆریستیی داعشی لە سووریاوە ئاشکرا کرد و رایگەیاند، پرۆسەکە بە تەواوی کۆتایی هاتووە و ئاماژەی بەوەش دا، کۆی گشتی ئەو زیندانییە داعشانەی کە لە سووریاوە گواستراونەتەوە بۆ عێراق، ژمارەیان گەیشتووەتە پێنج هەزار و 704 کەس، کە هەڵگری رەگەزنامەی 61 وڵاتی جیاوازن.

رۆژی چوارشەممە 21ـی کانوونی دووەمی 2026، فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمەریکا (سێنتکۆم) رایگەیاند، پرۆسەیەکی نوێیان دەستپێکردووە بۆ گواستنەوەی دەستگیرکراوانی داعش لە باکووری رۆژهەڵاتی سووریاوە بۆ عێراق، ئەمەش بە مەبەستی دڵنیابوونەوە لە مانەوەیان لە شوێنێکی پارێزراودا.

ئاماژەشی دابوو، لە کۆتایی پرۆسەکە ئامانجییانە نزیکەی 7000 چەکداری دەستگیرکراوی داعش لە سووریاوە بگوازرێنەوە بۆ گرتووخانەکانی ژێر دەسەڵاتی عێراق.

چوارشەممە 11ـی شوباتی 2026، خالید شوانی، وەزیری دادی عێراق لە لێدوانێکدا بۆ رۆژنامەنووسان رایگەیاند، ئەو چەکدارانەی داعش کە لە سووریاوە دەگوازرێنەوە بۆ عێراق، سەرجەم ئەو زیندانییانە لەژێر سەرپەرشتیی ئەنجوومەنی باڵای دادوەری و لەلایەن دەستەیەکی دادوەریی پسپۆڕەوە لە عێراق دادگایی دەکرێن.