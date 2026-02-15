ئەرکان بیبانی: بەردەوامین لە بنبڕکردنی ماددەی هۆشبەر لە هەرێمی کوردستان

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ یەکشەممە، 15ـی شوباتی 2026، ئەرکان بیبانی، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەکان لە ئاسایشی هەرێمی کوردستان، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 ستراتیژیی نوێی بەڕێوەبەرایەتییەکەیانی بۆ بنبڕکردنی ماددەی هۆشبەر ئاشکرا کرد.

بیبانی دەڵێت: "دوای داڕشتنی ستراتیژییەکی ورد، کارمان لەسەر دەستگیرکردنی بازرگانان و کڕیارانی ماددەی هۆشبەر کردووە، بە ئامانجی راگرتن و بنبڕکردنی ئەم دیاردەیە لە هەرێمی کوردستان."

ئاماژەی بەوەش کرد، حکوومەتی هەرێم ساڵانێکە لە رێگەی سیمینار لە ناوەندەکانی خوێندن، هەڵواسینی پۆستەری هۆشیاری و بڵاوکردنەوەی زیاتر لە هەشت هەزار نامیلکە، کار بۆ هۆشیارکردنەوەی تاکەکانی کۆمەڵگە دەکات.

سەبارەت بە ڕێکارە مەیدانییەکان، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتییەکە روونی کردەوە، چەندین لیژنەیان بۆ چاودێریکردنی کافترییا، دوکان، دەرمانخانە و نۆڕینگەکان پێکهێناوە، تاوەکو رێگری بکەن لە هەر جۆرە مامەڵەیەکی نایاسایی بە دەرمانە پزیشکییە کۆنتڕۆڵکراوەکان و رێگری لە بڵاوبوونەوەی ماددەی هۆشبەر بگرن.

ئەرکان بیبانی جەختی کردەوە: "هیچ جۆرە ماددەیەکی هۆشبەر لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان بەرهەم نایەت و سەرچاوەکەیان دەرەوەی وڵاتە، بۆیە ئێمە هەمیشە هەوڵ دەدەین هەنگاوێک لە پێش بازرگانان بین بۆ پاراستنی سەلامەتیی هاووڵاتییان."

ئەرکان بیبانی ئامارەکانی ساڵی 2025 لە پارێزگاکانی هەولێر و دهۆک ڕاگەیاند و گوتی کۆی دەستگیرکراوان هەزار و 708 تۆمەتبار و هەزار و 34 کەس لە دەستگیرکراوەکان بازرگان یان فرۆشیاری ماددەی هۆشبەر بوون.

ئاماژەی بەوەش کرد، ئەم داتایانە نیشانی دەدەن کە رێژەی ئاڵوودەبوون و بازرگانی بەراورد بە ساڵانی رابردوو رووی لە دابەزین کردووە، بەڵام هەوڵەکانیان بۆ بنبڕکردنی یەکجاریی ئەو دیاردەیە بەردەوام دەبێت.