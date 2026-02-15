ئوسترالیا ملیاران دۆلار بۆ دروستکردنی ژێردەریایی ئەتۆمی تەرخان دەکات

پێش 3 کاتژمێر

ئەمڕۆ یەکشەممە، حکوومەتی ئوسترالیا رایگەیاند، 3.9 ملیار دۆلاری ئوسترالی کە دەکاتە 2.8 ملیار دۆلاری ئەمریکی وەک بەشی یەکەم خەرج دەکات بۆ بنیاتنانی دامەزراوەیەکی نوێی دروستکردنی ژێردەریایی ئەتۆمی، ئەم هەنگاوەش وەک بەشێک لە رێککەوتنی ئەمنی "ئۆکۆس" دێت کە لە ساڵی 2021 لە نێوان ئوسترالیا، ئەمریکا و بەریتانیا واژۆ کراوە.

لەوبارەیەوە ریچارد مارڵز، وەزیری بەرگری ئوسترالیا رایگەیاند، "ئەو گۆڕانکارییەی لە ناوچەی ئۆسبۆرن روودەدات، نیشانەی ئەوەیە ئوسترالیا لەسەر رێچکەی راستە بۆ دابینکردنی توانای سەروەریی خۆی بۆ دروستکردنی ژێردەریایی بە وزەی ئەتۆمی بۆ دەیان ساڵی داهاتوو."

لەلایەن خۆیەوە ئەنتۆنی ئەلبانیزی، سەرۆکوەزیرانی ئوسترالیا لە راگەیەندراوێکدا جەختی کردەوە، "وەبەرهێنان لە دروستکردنی ژێردەریایی لە ئۆسبۆرن زۆر گرنگە بۆ ئەوەی ئوسترالیا ببێتە خاوەنی ژێردەریایی ئەتۆمی."

گوتیشی: "ئێمە کار دەکەین بۆ خێراکردنی دەرفەتەکانی رێککەوتنی 'ئۆکۆس' بۆ دابینکردنی تواناکانی بەرگریی داهاتووی ئوسترالیا و رەخساندن و بووژانەوەی بەردەوام و دەرفەتی کار بۆ وڵاتەکە."

لە ساڵی 2021 ناکۆکییەکی توند لە نێوان ئوسترالیا و فەرەنسا دروست بوو، کاتێک کانبێرا گرێبەستێکی بە بەهای ملیاران دۆلار بۆ کڕینی ژێردەریایی دیزڵ لە پاریس هەڵوەشاندەوە و لەبری ئەوە بڕیاریدا لەگەڵ پرۆژەی "ئۆکۆس" بەردەوام بێت.

ئامانجی سەرەکی رێککەوتنی "ئۆکۆس" بریتییە لە پڕچەککردنی ئوسترالیا بە ژێردەریایی پێشکەوتووی ئەمریکی، هاوکات دەبێتە هۆی فەراهەمکردنی هەماهەنگی لە پەرەپێدانی کۆمەڵێک تەکنەلۆژیای جەنگی.

ئەم ژێردەریاییانە کە بڕیارە فرۆشتنیان لە ساڵی 2032ـەوە دەست پێبکات، بە کرۆکی ستراتیژی ئوسترالیا دادەنرێن بۆ باشترکردنی تواناکانی هێرشبردن لە مەودای دوور لە زەریای هێمن، بەتایبەتی بۆ رووبەڕووبوونەوەی هەژموونی چین، پێشبینیش دەکرێت، لە مەودای دووردا نزیکەی 30 ملیار دۆلاری ئوسترالی لەم دامەزراوەیەدا خەرج بکرێت.