محەممەد مەهدی بەیاتی: هێزەکانی عێراق بە درێژایی سنووری نێوان عێراق و سووریا بڵاوەیان پێکراوە

پێش 41 خولەک

سەرکردەیەکی ڕێکخراوی بەدر لەبارەی، ئامادەباشی ‌هێزەکانی حەشدی شەعبی لەسەر سنووری نێوان عێراق و سووریا روونکردنەوە دەدات.

یەکشەممە 15ـی شوباتی 2026، محەممەد مەهدی بەیاتی، سەرکردە لە رێکخراوی بەدر بە کوردستان24ی راگەیاند، ‌هێزەکانی عێراق بە درێژایی سنووری نێوان عێراق- سووریا بڵاوەیان پێکراوە لە نێویشیاندا حەشدی شەعبی هەیە، هاوکات رەتی کردەوە ئاگاداری ئەوە بێت هیچ کام لە هێزەکان خرابێتە حاڵەتی ئامادەباشییەوە .

بەگووتەی بەیاتی هێزەکانی عێراق لە سنووری نێوان عێراق و سووریادا دەمـێننەوە، چونکە مەترسی داعش تاوەکو ئێستا ماوە و بەشێکی زۆری هێزەکانیشیان لە بیابانەکانی ئەنبار جێگیرکراون.

لیوا تەحسین خەفاجی، بەڕێوەبەری راگەیاندنی وەزارەتی بەرگریی عێراق، پێشوتر بە کوردستان24ی راگەیاندبوو، هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی ئەرکی خۆی لە عێراق کۆتایی پێهێناوە و پاشەکشێی کردووە، لەمەودوا عێراق بۆ پاراستنی ئاسایشی خۆی پشت بە توانای هێزە ئەمنییەکانی و پێشمەرگە دەبەستێت.

درووستبوونی مەترسی لەسەر سنوورەکانی عێراق لە دوای ئاڵۆزییەکانی سووریا دێت، هەینی رابردووش ئەنجوومەنی دادوەری عێراق و فەرماندەیی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم) رایانگەیاند، بە فەرمی کۆتاییهاتنی پرۆسەی گواستنەوەی سەرجەم زیندانییانی سەر بە رێکخراوی داعشی لە سووریاوە بۆ عێراق کۆتایی هاتووە، کە ژمارەیان زیاتر لە پێنج هەزار و 700 کەسە