وەزارەتی بەرگریی سووریا: بە هەماهەنگی ئەمریکا بنکەی سەربازیی شەدادیمان وەرگرتەوە
ئەمڕۆ یەکشەممە، 15ـی شوباتی 2026، وەزارەتی بەرگریی سووریا کۆنتڕۆڵکردنەوەی بنکەی شەدادی بە هەماهەنگی لەگەڵ ئەمریکا راگەیاند.
وەزارەتی بەرگریی سووریا رایگەیاند؛ هێزەکانیان بنکەی سەربازیی شەدادیان لە سنووری پارێزگای حەسەکە وەرگرتووەتەوە.
بەگوێرەی راگەیەندراوەکەی وەزارەتی بەرگریی، وەرگرتنەوەی بنکەکە دوای هەماهەنگییەکی هاوبەش لەگەڵ لایەنی ئەمریکی هاتووە، ئەمەش وەک هەنگاوێکی نوێ لە گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە هەژمار دەکرێت.
دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە تەنەف و گواستنەوەیان بۆ نێو سنووری ئوردن، لە راگەیەنراوێکدا وەزارەتی بەرگریی سووریا رایگەیاند؛ بە هەماهەنگی لەگەڵ لایەنی ئەمریکی، یەکەکانی سوپای وڵاتەکە تەواوی بنکەکە و دەوروبەریان کۆنترۆڵ کرد.
لە درێژەی راگەیەنراوەکەدا هاتووە، سوپای عەرەبیی سووریا لەسەر تەواوی سنووری وڵاتەکەی لەگەڵ ئوردن و عێراق لە بیابانی تەنەف بڵاو بووەتەوە.
هێزەکانی ئەمریکا پێشتر لە چوارچێوەی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتیی دژی داعش لەو بنکەیە جێگیر بوون، رۆژی چوارشەممە، 11ـی شوباتی 2026، بە هەماهەنگی لەگەڵ سوپای سووریا و حکوومەتی ئوردن، هێزەکانیان گواستەوە بنکەی (Tower 22) لە ناو خاکی ئوردن کە تەنیا چەند کیلۆمەترێک لە تەنەفەوە دوورە.
بنکەی سەربازیی تەنەف لە ساڵی 2016 لەلایەن هێزەکانی ئەمریکاوە لە سێگۆشەی سنووریی نێوان سووریا، عێراق و ئوردن دامەزرا. ئامانجی سەرەکیی ئەم بنکەیە رووبەڕبوونەوەی تیرۆریستانی داعش و رێگریکردن بوو لە فراوانبوونی هەژموونی سەربازیی لایەنە بیانییەکان لە ناوچەکەدا.