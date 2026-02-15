ئۆباما: بونەوەرە ئاسمانییەکان هەن

روبیۆ: کۆبوونەوەکەم لەگەڵ مەزڵووم عەبدی و شەیبانی مێژوویی بوو
باراک ئۆباما، سەرۆکی پێشووتری ئەمریکا
باراک ئۆباما، سەرۆکی پێشووتری ئەمریکا، لە میانەی چاوپێکەوتنێکدا، وەڵامی پرسیارێکی "برایان تایلەر کۆوین"ی یوتیوبەری دایەوە دەربارەی بوونی بونەوەرە ئاسمانییەکان. 

ئۆباما گوتی: "ئەوان راستین.. بەڵام من نەمبینیون و لە ناوچەی 51 نین." هەروەها گوتیشی: "هیچ دامەزراوەیەکی ژێرزەوی بوونی نییە، مەگەر پیلانگێڕییەکی گەورە هەبێت و لە سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانیان شاردبێتەوە."

"ناوچەی 51" مێژوویەکی دوورودرێژی هەیە لەگەڵ دەنگۆی بونەوەرە ئاسمانییەکان و بینینی تەنە فڕیوە نەناسراوەکان. سەرەڕای ئەوەش، حکوومەتی ئەمریکا تا ساڵی 2013 بە فەرمی دانی بە بوونی ئەو بنکەیەدا نەنابوو. 

 

 
 

