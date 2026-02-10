کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کاروباری بەشێک لە فەرمانگەکانی بە دیجیتاڵکردووە

پێش 3 کاتژمێر

کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە سەرۆکایەتی مەسرور بارزانی کە لە 10ی تەممووزی 2019ـەوە دەستبەکاربووە، دیدگایەکی روونی بۆ گۆڕانکاری لە شێوازی پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکان و بەدیجیتاڵکردنی دامودەزگاکانی حکوومەت هەبووە. ئەم کابینەیە جەخت لەوە دەکاتەوە کە هاووڵاتییان میحوەری کارەکانیان دەبێت و هەوڵیداوە لە رێگەی تەکنەلۆژیاوە، ئاسانکاری بۆ ژیانی رۆژانەی خەڵک بکات و شەفافیەت و کارایی لە کارەکاندا زیاتر بکات.

لەمچوارچێوەیەدا کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، سەرەڕای بەربەست و ئەو قەیرانە داراییانەی حکوومەتی فیدراڵ بۆی دروست دەکات، توانیویەتی بەشێک لە کاری دامەزراوەکانی بە دیجیتاڵ بکات، ئەمەش لە پێناو کارئاسانی بۆ راییکردنی کاری هاووڵاتیان و خێراکردنی پرۆسەکانی جێبەجێکردن و شەفافبوونی کاروچالاکییەکەن، بە دیجیتاڵکردنی کارەکان ئەم سێکتەرانە لەخۆ دەگرێت:

یەکەم: بەدیجیتاڵکردنی گشتی و کەرتی بانکی

-بەدیجیتاڵکردنی کاروباری فەرمانگەکان، گۆڕینی سیستەمی کاغەز و رۆتین بۆ سیستەمی ئەلیکترۆنی خێرا.

- بەبانکیکردنی مووچە "هەژماری من"، پرۆژەیەک بۆ وەرگرتنی مووچە لە رێگەی هەژماری بانکییەوە لەبری پارەی کاش، کە تاوەکوو ئێستا زیاتر لە 800 هەزار مووچەخۆر لە پرۆژەکە تۆمارکراون.

دووەم: وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی ئەلیکترۆنی

-قوتابخانەی ئەلیکترۆنی "ئی وانە، پلاتفۆرمێکی ئۆنلاین بۆ پێشکەشکردنی وانەکانی خوێندن.

- هەڵسەنگاندن و بەدواداچوون، سیستەمی ئەلیکترۆنی بۆ چاودێری و هەڵسەنگاندنی ئاستی خوێندکاران و مامۆستایان.

- کتێبخانەی ئەلیکترۆنی، دابینکردنی کتێب و سەرچاوەی خوێندنەوە بە شێوەی دیجیتاڵی.

-راهێنان، رۆگرامی ڕاهێنانی ئۆنلاین بۆ مامۆستایان و فەرمانبەران.

سێیەم: تۆماری بازرگانی و کۆمپانیاکان

-تۆمارکردنی کۆمپانیا بازرگانییەکان، رێکارە ئەلیکترۆنییەکان بۆ دامەزراندنی کۆمپانیای نوێ.

- تۆمارکردنی ناوی بازرگانی، پاراستنی ناوی براند و نیشانە بازرگانییەکان لە ڕێگەی سیستەمی ئەلیکترۆنییەوە.

- تۆمارکردنی کاڵاکان، سیستەمی ئەلیکترۆنی بۆ ناساندن و پۆلێنکردنی کاڵا هاوردەکراو و ناوخۆییەکان.

چوارەم: خزمەتگوزارییە یاسایی و نێودەوڵەتییەکان

-تۆمارکردنی سکاڵا، سیستەمی ئۆنلاین بۆ پێشکەشکردنی سکاڵای هاووڵاتیان.

- ڤیزای ئەلیکترۆنی، پرۆسەی داواکردن و وەرگرتنی ڤیزا بەشێوەی ئۆنلاین بۆ گەشتیاران و وەبەرهێنەران.

پێنجەم: سیستەمە ئەلیکترۆنییە کارگێڕی و خزمەتگوزارییە گشتییەکان

-سیستەمی ئەلیکترۆنی کارگێڕی، بەڕێوەبردنی کاروباری کارگێڕی فەرمانگەکان بەشێوەی ئەلیکترۆنی.

- دەستەبەری کۆمەڵایەتی (سۆشیال)، تۆمارکردن و بەڕێوەبردنی زانیارییەکانی بیمەی کۆمەڵایەتی.

- تۆماری نیشتمانی و نوێکردنەوەی زانیارییە کەسییەکان، سیستەمێک بۆ تۆمارکردن و نوێکردنەوەی داتای هاووڵاتیان.

- تۆماری بایۆمەتری، سیستەمی تۆمارکردنی زانیارییە زیندووەکانی وەک (پەنجەمۆر و وێنەی چاو) بۆ ناسنامە و هەڵبژاردن.

- مۆڵەتی شۆفێری، نوێکردنەوە و دەرکردنی مۆڵەتی شۆفێری بە سیستەمی ئەلیکترۆنی.

- پسوولەی خۆراک، گۆڕینی پسوولەی کاغەز بۆ سیستەمێکی ئەلیکترۆنی.

- یەکەی ژمێریاری، بەکارهێنانی سیستەمی ئەلیکترۆنی بۆ بەڕێوەبردنی کاروباری دارایی و ژمێریاری.

- سیستەمی حەج و عومرە، رێکخستنی کاروباری حاجیان و عومرەکاران بەشێوەیەکی ئەلیکترۆنی.