روبیۆ: کۆبوونەوەکەم لەگەڵ مەزڵووم عەبدی و شەیبانی مێژوویی بوو

مارکۆ ڕوبیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ڕایگەیاند، کۆبوونەوەکەم لەگەڵ مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات و ئەسعەد شەیبانی لە پەراوێزی کۆنفرانسی ئاسایشی میونشن، مێژوویی بوو.

هەروەها ئاماژەشی داوە، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا داوای ڕاگرتنی شەڕی لە سووریا کردووە؛ گوتیشی: هەموو زیندانیانیی داعشمان لە سووریاوە گواستەوە بۆ عێراق

ڕوبیۆ ستراتیژی نوێی ئەمریکا لە سووریا و ئاشکرای کرد کە واشنتن لەبەردەم دوو بژاردەی چارەنوسسازدا بووە و دواجار بڕیاریانداوە پشتیوانی لە سەقامگیری بکەن.

لەبارەی ستراتیژییەکان ڕایگەیاند، بژاردەی یەکەم بریتی بوو لە ڕێگەدان بەوەی سووریا دابەش ببێت بۆ 18 پارچەی جیاواز، کە ئەمەش دەبووە هۆی دروستبوونی شەڕی ناوخۆی درێژخایەن، ناسەقامگیری، شەپۆلی کۆچبەران و گۆڕینی وڵاتەکە بۆ گۆڕەپانی تیرۆریستان و داعش، هەروەها ڕێگەخۆشکەر دەبوو بۆ ئەوەی ئێران جارێکی دیکە دەستوەردان بکات.

ئاماژەی بەوەشکرد، بژاردەی دووەم بریتی بوو لە هەوڵدان بۆ کارکردن لەگەڵ دەسەڵاتی کاتی و ئەحمەد شەرع، سەرۆکی سووریا و تیمەکەی، کە ئێمە بژاردەی دووەممان هەڵبژارد، چونکە بڕیارێکی ژیرانە و مەنتقی بوو.

سەبارەت بە ئاڵنگارییەکانی قۆناغی داهاتووش، ڕوبیۆ دانی بەوەدا نا کە دۆخەکە ئاسان نابێت و گوتی: "ئایا ئەمە ئاسان دەبێت؟ نەخێر. ئایا سەخت دەبێت؟ بەدڵنیاییەوە. ڕۆژی خۆش و ناخۆش و هەڵبەز و دابەزی دەبێت، بەڵام بژاردە ڕاستەکە بوو.

مارکۆ ڕوبیۆ، وردەکارییەکانی پەیوەندییە ڕاستەوخۆکانی دۆناڵد ترەمپ و شەرع سەبارەت بە دۆخی باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا و چارەنووسی زیندانیانی داعش خستەڕوو و ڕایگەیاند، کاتێک گرژییەکان لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا سەریان هەڵدا، ترەمپ نەک جارێک، بەڵکوو دوو جار ڕاستەوخۆ قسەی لەگەڵ شەرع کردووە و پێی گوت: "شەڕەکە ڕابگرە بۆ ئەوەی بتوانین زیندانیانی داعش لەو ناوچەیە بگوازینەوە."

ڕوبیۆ ئاشکرای کرد کە بەهۆی ئەو هەوڵانەوە توانراوە هەزاران زیندانی داعش بگوازرێنەوە بۆ عێراق و لە مەترسی دووربخرێنەوە؛ ئەگەر ئەمە نەکرایە، ڕووبەڕووی هەڵاتنی بەکۆمەڵ دەبووینەوە و 4 بۆ 5 هەزار بکوژی داعش بڵاودەبوونەوە و دەبوونە هەڕەشە بۆ داهاتوومان، بەڵام شەرع بەڵێنەکەی بردە سەر."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، ڕوبیۆ باسی لەوە کرد کە ئاگربەستەکە کاتی پێداون بۆ کارکردن لەسەر ڕێککەوتنی تێکەڵکردنەوەی کوردەکان لەگەڵ هێزە نیشتمانییەکانی سووریا و گوتی: گەیشتووینەتە ڕێککەوتن لە نێوان کوردەکان و دیمەشق بۆ ئەم تێکەڵبوونە. ئێستا دەبێت ڕێککەوتنەکە جێبەجێ بکرێت، کە بێگومان کارێکی ئاسان نابێت.

ڕوبیۆ ئاماژەی بەوەش دا، جگە لە کورد، پێویستە حکوومەتی سووریا بگاتە ڕێککەوتن لەگەڵ پێکهاتەکانی دیکەی وەک دروز، بەدەوی، عەلەوییەکان و سەرجەم پێکهاتە جیاوازەکانی ئەو وڵاتە.

ڕوبیۆ لە نوێترین سەبارەت بە دۆسیەی ئێران، سەرنجی خستە سەر سروشتی دەسەڵاتدارانی تاران و ئاستەنگەکانی بەردەم ڕێککەوتن، جەختیشی کردەوە کە سەرەڕای مێژووی شکستخواردووی دانوستانەکان، ئەوان هەوڵی خۆیان دەدەن.

ڕوبیۆ سەبارەت بە عەقڵییەتی دەسەڵاتدارانی ئێران گوتی: ئێمە مامەڵە لەگەڵ کەسانێک دەکەین کە بڕیارە جیۆسیاسییەکانیان تەنیا لەسەر بنەمای بیروباوەڕی ئایینی دەدەن.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا دانی بەوەدا نا کە ڕابردوو هاندەر نییە و گوتی: تا ئێستا هیچ کەسێک نەیتوانیوە ڕێککەوتنێکی سەرکەوتوو لەگەڵ ئێران ئەنجام بدات، بەڵام ئێمە هەوڵی بۆ دەدەین.

سەبارەت بە پلانی ئێستای ئەمریکاش، ڕوبیۆ ڕوونیکردەوە: ئێمە سەرنجمان خستووەتە سەر دانوستانەکان. ئەگەر ئەمە گۆڕانی بەسەردا بێت، بۆ هەمووان ئاشکرا دەبێت و بێگومان هەرچییەک یاسا لێمان داوا بکات، ئەوە دەکەین.

