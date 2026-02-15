بەغدا و هەسەدە جەخت لە پاراستنی ئاسایش و رێگریکردن لە هەڵکشانی گرژییەکان دەکەنەوە

پێش 3 کاتژمێر

وەزیری دەرەوەی عێراق، لەگەڵ فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات کۆبووەوە. هەر دوو لا جەختیان لەسەر گرنگیی هێورکردنەوەی دۆخەکە و پاراستنی سەقامگیریی ناوچەکە کردەوە.

رۆژی یەکشەممە، 15ـی شوباتی 2026، فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق، لە پەراوێزی کۆنفرانسی ئاسایشی میونشن، لەگەڵ مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) کۆبووەوە.

وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆ لە بارەی دوایین پێشهاتە ئەمنییەکانی گۆڕەپانی سووریا کرا، لەم چوارچێوەیەدا، وەزیری دەرەوە پیرۆزبایی و پشتیوانیی عێراقی دووپات کردووەتەوە بۆ ئەو هەوڵانەی ئامانجیان گەیشتنە بە رێککەوتن لەگەڵ "حکوومەتی گواستنەوەی سوریا".

لە بەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکەدا هاتووە، لە کۆبوونەوەکەدا تاوتوێی پرۆسەی گواستنەوەی زیندانیانی داعش بۆ عێراق و ئاڵوگۆڕی بیروڕا سەبارەت بە سروشتی دۆسیەی دەستگیرکراوان کرا. لەم ڕووەوە، هەردوولا جەختیان لەسەر پێویستیی پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەکە، رێگریکردن لە هەر گرژییەک، هەروەها پاراستنی هێمنی و پەیڕەوکردنی سیاسەتی دانبەخۆداگرتن کردووەتەوە.