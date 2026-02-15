ئافرەتانی دهۆک بوونە پاڵەوانی عێراق

دهۆك لە پاڵەوانێتییەكی نێودەوڵەتی نوێنەرایەتی عێراق دەكات

لە یاری کۆتایی جامی عێراق لە پاڵەوانێتی تۆپی پێی بچوککراوە، هەردوو تیپی ئافرەتانی دهۆک و ئەلبەدیر رووبەڕووی یەکتری بوونەوە، لە کۆتاییدا ئافرەتانی دهۆک ناسناوەکەیان بەدەستهێنا.

لە پارێزگاری دهۆك یاریی كۆتایی جامی هێراق بۆ پاڵەوانێتی تۆپی پێی بچووكراوە بەڕێوەچوو كە تێیدا ئافرەتانی دهۆك و ئەلبەدیر بەرەنگاری یەكتر بوونەوە، یارییەکە لە کاتی یاسایی بەبێ گۆڵ کۆتایی هات، بۆیە هەردوو تیپ پەنایان بۆ لێدانە یەکلاکەرەوەکان برد و لە کۆتاییدا ئافرەتانی دهۆک بردنەوەیان بەدەستهێنا و بونە پاڵەوانی جامی عێراق.

ئافرەتانی دهۆک پاڵەوانی جامی تۆپی پێی بچوککراوەی عێراق، بڕیارە لە داهاتوو دهۆك لە پاڵەوانێتییەكی نێودەوڵەتی نوێنەرایەتی عێراق بكات.