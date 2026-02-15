باشترینەكانی بادینان بۆ ساڵی 2025 دەستنیشان كران

هاروون ئەحمەد و دۆرین رۆمێل بە باشترینی ساڵ دیاریكران

پێش 3 کاتژمێر

ئەمڕۆ لە دهۆک رێوڕەسمی دەستنیشانکردنی باشترین وەرزشوانان ساڵ لەسەر ئاستی دەڤەری بادینان بەڕێوەچوو، کە لقی دهۆکی لێژنەی ئۆڵێمپی کوردستان ساڵانە سەرپەرشتی رێوڕەسمەکە دەکات و ئەمساڵیش لەسەر ئاستی یارییە بەکۆمەڵەکان و یارییە تاکە کەسییەکان باشترین وەرزشوانانی ساڵ لەسەر ئاستی کوڕان و کچان هەڵبژێردران.

لەسەر ئاستی یارییە بەکۆمەڵەکان، هاروون ئەحمەد ناوەڕاستکاری یانەی دهۆک بە باشترین وەرزشوانی ساڵ لەسەر ئاستی کوڕان دەستنیشانکرا و دۆرین رومێل کچە یاریزانی تیپی بالەی سەنحاریب لەسەر ئاستی بەکۆمەڵ بە باشترین وەرزشوانی ساڵی کچان دیاریکرا، لەسەر ئاستی تاکیش تاریق سەعید بە باشترین راهێنەر و ئەلند عەبدولرەحمان بە باشترین یاریزانی کوڕ هەڵبژێردرا.

لە رێوڕەسمی دابەشكردنی خەڵاتی باشترینەكانی ساڵی 2025، ئایە سەلیم لەسەر ئاستی تاک بە باشترین وەرزشوانی ساڵ هەڵبژێردرا.