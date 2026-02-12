دوو ئەستێرەی دهۆك بانگهێشتی هەڵبژاردەی عێراق دەكرێن

پێش 10 خولەک

گراهام ئارنۆڵد، راهێنەری هەڵبژاردەی عێراق بۆ لیستی سەرەتایی هەڵبژاردەكەی بانگهێشتی هەردوو یاریزانی یانەی دهۆك پیتەر گۆركیس و سیابەند عەگید دەكات.

بەگوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24، گراهام ئارنۆڵد، راهێنەری ئوسترالی هەڵبژاردەی عێراق ناوی هەردوو ئەستێرەی یانەی دهۆك دەخاتە نێو لیستی سەرەتایی هەڵبژاردەی عێراق بۆ یاریی پلەی ئۆفی مۆندیالی 2026 كە بڕیارە یارییەكە رۆژی 31ـی مانگی داهاتوو لە وڵاتی مەكسیك بەڕێوە بچێت كە تێیدا عێراق رووبەڕووی براوەی یاریی بۆلیڤیا و سۆرینام دەبێتەوە.

بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی دەست كوردستان24 كەوتووە، مستەفا قابیل، ئەستێرەی كوردی یانەی هەولێر یەكێكی دیكە دەبێت لەو یاریزانانەی لە ناوەڕاستی ئەم مانگە بانگهێشتی هەڵبژاردەی عێراق دەكرێت.