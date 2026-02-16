عێراق بە بڕی زیاتر لە 12 ملیار دۆلار کاڵای لە تورکیا هاوردە کردووە

پێش کاتژمێرێک

دەستەی ئاماری تورکیا رایگەیاند، لە ماوەی ساڵی 2025دا، عێراق بە بڕی زیاتر لە 12 ملیار دۆلار کاڵای جۆراوجۆری لە تورکیاوە هاوردە کردووە، ئەمەش عێراقی خستووەتە ریزبەندی پێنجەمین گەورەترین وڵاتی هاوردەکار لە تورکیا.

دووشەممە 16ـی شوباتی 2026، دەستەی ئاماری تورکیا ڕاپۆرتی هەناردەی ساڵی رابردووی وڵاتەکەی بڵاوکردەوە، بە گوێرەی راپۆرتەکە، کۆی گشتی هاوردەکانی عێراق لە تورکیا گەیشتووەتە 12 ملیار و 380 ملیۆن دۆلار.

بەڵام داتاکان ئاماژە بە کەمبوونەوەی هاوردەکان دەدەن بەراورد بە ساڵانی پێشوو.

هاوردەکانی ساڵی 2025 بە ڕێژەی 5.02% کەمیکردووە بەراورد بە ساڵی 2024، کە لەو کاتەدا قەبارەی هاوردەی عێراق گەیشتبووە 13.034 ملیار دۆلار. هەروەها، بەراورد بە ساڵی 2022، کەمبوونەوەکە زیاتر بووە و گەیشتووەتە 9.96%، کە لەو ساڵەدا عێراق بە بڕی 13.750 ملیار دۆلار کاڵای لە تورکیا هاوردە کردبوو.

راپۆرتەکە ئاشکرای کردووە، گرنگترین ئەو کاڵایانەی عێراق لە تورکیاوە هاوردەی کردوون بریتین لە زێڕ و خشڵی بەنرخ، ئامێرە کارەبایی و ئەلیکترۆنییەکان، ئامێر و کەرەستە پیشەسازییەکان، مۆبیلیات، بەرهەمە پلاستیکییەکان، دانەوێڵە، میوە و چەندین کاڵای دیکە.

ئەم داتایانە گرنگیی پەیوەندییە بازرگانییەکانی نێوان عێراق و تورکیا دەردەخەن، لەگەڵ ئاماژەدان بە گۆڕانکاری لە ئاستی هاوردەکاندا لە ماوەی چەند ساڵی رابردوودا.