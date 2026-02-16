بانکی ناوەندیی عێراق: هیچ جیاوازییەک لە بەهای چاپەکانی دۆلاردا نییە

بانکی ناوەندیی عێراق: بەگوێرەی پێوەرە نێودەوڵەتییەکان، پابەندی رێنماییەکانی ئاڵوگۆڕی دراو بن

پێش 42 خولەک

بانکی ناوەندیی عێراق رایگەیاند، یاسا و رێنماییە بەرکارەکان هیچ جیاوازییەک لە نێوان جۆر و چاپە جیاوازەکانی دراوی دۆلاردا ناکەن و پێویستە هەموو بانک و دامەزراوە داراییەکان، بەگوێرەی پێوەرە نێودەوڵەتییەکان، پابەندی رێنماییەکانی ئاڵوگۆڕی دراو بن .

ئەمڕۆ دووشەممە، بانکی ناوەندیی عێراق لە راگەیەندراوێکدا ئاراستەی بانکە رێپێدراوەکان و دامەزراوە داراییە ناحکوومییەکانی کرد و جەختی لەسەر گرنگی نەهێشتنی دیاردەی جیاکاریی بەها یان نرخی ئاڵوگۆڕی دۆلاری ئەمریکی لە نێوان چاپە کۆن و نوێیەکاندا کردەوە، واتە ئەو دۆلارە دەگرێتەوە لە بازاڕدا بە دۆلاری شین و سپی ناسراوە و لە کاتی گۆڕینەوەیاندا دۆلاری سپی بە بە هایەکی کەمتر لە دۆلاری شین وەردەگیرێت.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، پێویستە هەموو بانکەکان پابەند بن بە رێنماییەکانی مامەڵەکردن و گۆڕینەوەی دراوەکان، بەتایبەتی دۆلاری ئەمریکی، بەو شێوەیەی کە لە پێوەرە پەسەندکراوەکاندا هاتووە، ئەمەش بە مەبەستی پاراستنی سەلامەتی مامەڵە نەقدییەکان و جێگیریی بازار.

بانکی ناوەندی روونیشیکردەوە، یاسا و رێنماییەکان هیچ جیاکارییەک لە نێوان چاپە جیاوازەکانی دۆلاری ئەمریکیدا ناکەن. ئاماژەی بەوەش دا کە بانک بەردەوامە لە وەرگرتنی ئەو چاپانە و مامەڵەکردن پێیانەوە لە رێگەی هەموو بانکە رێپێدراوەکانەوە، بەو مەرجەی چاپەکان لە چوارچێوەی پێوەر و رێسا نێودەوڵەتی و ناوخۆییەکاندا بن.

لە کۆتایی راگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوە دراوە، ئەم روونکردنەوەیەی بانکی ناوەندی لە چوارچێوەی هەوڵەکانیدایە بۆ بەهێزکردنی شەفافیەت و رێکخستنی کەرتی بانکی، لەگەڵ پاراستنی مافی مامەڵەکاران و پشتگیریکردنی سەقامگیری نەقدی و دارایی لە عێراقدا.