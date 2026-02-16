فوئاد حوسێن: دیاریکردنی سەرۆکوەزیرانی عێراق پرسێکی ناوخۆییە

پێش کاتژمێرێک

فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق، هەڵوێستی عێراقی سەبارەت بە گرژییەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران، دۆسیەی زیندانیانی داعش و کێشمەکێشە سیاسییەکانی ناوخۆی عێراق خستەڕوو.

فوئاد حوسێن هۆشداریدا لە شکستهێنانی دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران و رایگەیاند، ئەگەر دانوستانەکان شکست بهێنن، بەدیلەکە کارەسات دەبێت بۆ ناوچەکە. ئاماژەی بەوەدا، جوگرافیای عێراق بەداخەوە جوگرافیای شەڕە و تەنیا ئاسمانی عێراق نا، بەڵکوو جوگرافیای ناوچەکە و کەنداویش دەکەونە ژێر کاریگەریی ئەو هاوکێشە مەترسیدارەوە.

سەبارەت بە رۆڵی عێراق لە دانوستانەکاندا، ئاشکرای کرد کە ئێستا عێراق رۆڵی ناوبژیوان نابینێت، بەڵکوو سەڵتەنەتی عومان ئەو رۆڵە دەبینێت و عێراق هەماهەنگیی تەواوی لەگەڵ عومان هەیە و پشتیوانی لەو هەوڵانە دەکات. هەروەها پێشنیازی مارکۆ ڕۆبیۆ بۆ کۆبوونەوەی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و عەلی خامنەیی، رێبەری باڵای ئێران بە هەنگاوێکی ئەرێنی بە ئاراستەی ڕاست وەسف کرد.

سەبارەت بە هەڵوێستی راگەیەندراوی وەزیری دەرەوەی ئەمریکا دژی کاندیدبوونەوەی نووری مالیکی بۆ سەرۆکایەتی وەزیران، فوئاد حوسێن ڕایگەیاند: ئەمە بابەتێکی ناوخۆییە و پەیوەندی بە چوارچێوەی هەماهەنگییەوە هەیە کە بڕیار لەسەر کاندیدەکەی دەدات؛ بەلام جەختیشی کردەوە و حکوومەتی عێراق ئەم لێدوانە بە جددی وەردەگرێت و لە چوارچێوەی پەیوەندییە باشەکانی نێوان عێراق و ئەمریکا پێداچوونەوە دەکات، سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگیش دەستیان بە گفتوگۆ کردووە لەسەر ئەم بابەتە.

دەربارەی وەرگرتنەوەی هەزاران چەکداری داعش لە گرتووخانەکانی ژێر دەسەڵاتی هەسەدەوە بۆ عێراق، وەزیری دەرەوەی عێراق هۆکارەکەی بۆ مەترسیی ئەمنی گەڕاندەوە و گوتی: دوای دروستبوونی شەڕ لە نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات و هۆزەکان، مەترسی و نیگەرانی ئەوەمان هەبوو کە تیرۆریستان لەو بۆشاییە ئەمنییەدا هەڵبێن و جارێکی تر خۆیان رێکبخەنەوە، بۆیە بڕیارماندا وەریان بگرینەوە و بیخەینە ژێر کۆنترۆڵی دەوڵەتی عێراقەوە.

ئاماژەی بەوەش دا، داعش لە بنەڕەتدا لە عێراق دامەزراوە و عێراق مافی خۆیەتی دادگاییان بکات چونکە تاوانیان لەو وڵاتە کردووە. هەروەها ئاشکرای کرد، پەیوەندییان بە وڵاتانی عەرەبی، ئیسلامی و رۆژئاواییەوە کردووە بۆ ئەوەی زیندانیانی خۆیان لەنێو ئەو زیندانیانەدا وەربگرنەوە.

سەبارەت بە پەیوەندییەکانی نێوان بەغدا و دیمەشق، فوئاد حوسێن پەیوەندییەکانی بە ئاسایی وەسف کرد و ئاماژەی بە بوونی هەماهەنگیی ئەمنی و دیپلۆماسی بەردەوام کرد، بەتایبەت لە پرسی بەرەنگاربوونەوەی داعش لەسەر سنوورەکان.

لە وەڵامی پرسیارێکدا دەربارەی چانسی وەرگرتنی پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق، فوئاد حوسێن بە راشکاوی ڕایگەیاند، بەڵێ من کاندیدی بەهێزم و پێم وایە چانسی گەورەم هەیە بۆ بەدەستهێنانی پشتیوانیی پەرلەمانتاران و فراکسیۆنە سیاسییەکان بۆ وەرگرتنی ئەو پۆستە.