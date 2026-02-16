لیندزی گراهام: لە خۆپیشاندانەکانی ئێران زیاتر لە 30 هەزار کەس کوژراون

پێش 30 خولەک

سیناتۆرێکی کۆمارییەکان لە ئیسرائیلەوە ڕایگەیاند، خەڵکی ئێران بۆ ژیانێکی باشتر ڕژاونەتە سەر شەقامەکان و زیاتر لە 30 هەزار کەسیان لێ کوژراوە، جەختیشی کردەوە کە ترەمپ لەم هەفتانەدا بڕیار لەسەر گرتنەبەری ڕێگای دیپلۆماسی یان سەربازی دژی تاران دەدات.

ئەمڕۆ دووشەممە 16ـی شوباتی 2026، لیندزی گراهام، سیناتۆری دیاری کۆمارییەکانی ئەمریکا لە تەلئەڤیڤەوە پەیامێکی ئاراستەی تاران کرد و ڕایگەیاند، لە دوای ساڵی 1979ـەوە، ئێران لە لاوازترین خاڵی خۆیدایە.

گراهام گوتیشی: سەبارەت بە مامەڵەکردن لەگەڵ ئێران هیچ جیاوازییەک لە نێوان دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل نییە، ئاماژەشی دا، هاتووم دڵنیایی بدەمە خەڵکی ئیسرائیل کە هیچ کەلێنێک لە نێوان ترەمپ و ناتانیاهۆ نییە لەسەر ئەوەی چی بکرێت و چۆن بکرێت.

سەبارەت بە شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵ ئێران، گراهام ئاماژەی بە دوو بژاردە کرد، ئەوانیش؛ هەوڵدان بۆ دۆزینەوەی ڕێگایەک بۆ چارەسەرکردنی پرسی ئێران بە شێوەیەکی دیپلۆماسی کە بەرژەوەندی ئاسایشی نەتەوەیی ئەمریکا بپارێزێت یانیش لە ڕێگەی بژاردەی سەربازی، کە وەک ئەگەرێک لە ئارادایە.

گوتیشی: پێموایە ترەمپ سەیری ئەوە دەکات کام لەم دوو ڕێگایە دەتوانێت باشترین ئەنجامی هەبێت، لە لە چەند هەفتەیەکدا بڕیاری یەکلاکەرەوە لەو بارەیەوە دەدرێت.

لیندزی گراهام سەبارەت بە دۆخی ئێستای ئێران باسی لەوە کرد، کەرتی ئابوورییەکەیان داڕماوە، سوپاکەیان تووشی دابەزین بووە و خەڵکی ئێران لە شەقامەکانن و داوای کۆتاییهێنان بە ستەم دەکەن.

گراهام ئاماژەی بەوەدا کە خەڵکی ئێران بۆ دروستکردنی چەکی ئەتۆمی لەسەر شەقام نین، بەڵکوو بۆ ژیانێکی باشتر خۆپیشاندان دەکەن و ئاشکراشی کرد، لەو خۆپیشاندانانەدا زیاتر لە 30 هەزار کەس کوژراون و ڕژێمەکە لەسەر ئاستی ناوچەکەش تووشی لاوازی بووە.