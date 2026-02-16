پێكانەكەی مستەفا قابیل قورسە

ماوەی دووركەوتنەوەی مستەفا قابیل یەكلایی دەكرێتەوە

پێش کاتژمێرێک

دوای ئەوەی مستەفا قابیل، هێرشبەری یانەی هەولێر لە یاریی دێربی كوردستان بەرامبەر یانەی زاخۆ تووشی پێكان بوو، بە گوتەی ئەندامێكی دەستەی كارگێری یانەكە، مستەفا قابیل نزیكەی دوو مانگی پێویستە بۆ ئەوەی بە تەواوەتی چاك بێتەوە.

لە گەڕی هەژدەیەمی خولی ئەستێرەكانی عێراق، لە یاریی نێوان هەولێر و زاخۆ مستەفا قابیل لە هەمان شوێنی پێشووی پێكانەكەی سەریهەڵدایەوە و بەهۆیەوە نەیتوانی نیوەی دووەمی یارییەكە بەرامبەر زاخۆ تەواو بكات و یاریگەی جێهێشت.

پشتیوان شەبیب، سەرپەرشتیاری تیپی تۆپی پێی یانەی هەولێر، لە لێدوانێكی تایبەت بۆ كوردستان24 رایگەیاند مستەفا قابیل لە بەشی پێشەوەی رانی راستی تووشی پێكان بووە، ئەم وەرزە سێیەمین جارە لە هەمان شوێن تووشی پێكان دەبێتەوە.

پشتیوان شەبیب گوتیشی: دەستەی پزیشكی یانەی هەولێر پشكنینی بۆ مستەفا قابیل كردووە و گرەنتی داوە ئەگەر دوو مانگ لە یاریكردن دووربكەوێتەوە بە تەواوەتی چاك دەبێتەوە.

پشتیوان شەبیب ئاماژەی بۆ ئەوەش كرد كە مستەفا قابیل پێشتر لەگەڵ هەڵبژاردەی ئۆڵێمپی عێراق تووشی ئەو پێكانە بووە و لە رێگەی راپۆرتێكیش فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراقیان لە وردەكاری پێكانەكەی مستەفا قابیل ئاگادار كردووەتەوە.

پشتیوان شەبیب لە رێگەی كوردستان24 هیوای ئەوەی خواست مستەفا قابیل لەسەر پێكانەكەی ئارام بگرێت بۆ ئەوەی بە تەواوەتی چاك بێتەوە، گوتیشی: رانی مستەفا قابیل هەڵزڕاوە و بریندارە ئەگەر ئارام نەگرێت و بڕیار بدات زوو بگەڕێتەوە مەترسی دەكەوێتە سەر تەندروستی.

پشتیوان شەبیب هێمای بۆ ئەوەش كرد مستەفا قابیل بۆ یاریی پلەی ئۆفی مۆندیال بانگهێشتی هەڵبژاردەی عێراق كراوە و رەنگە بیر لەوە بكرێتەوە ئەوان مستەفای لەگەڵ خۆیان ببەن و ئەركی چارەسەر و چاكبوونەوەی بگرنە ئەستۆی خۆیان.

مستەفا قابیل، ئەم وەرزە لە خولی ئەستێرەكانی عێراق پێنج گۆڵ و سێ ئەسیستی بۆ یانەی هەولێر كردووە، بە تەواوەتی یەكلایی بووەتەوە كە مستەفا قابیل بەهۆی پێكانەكەی بەشداریی دوو یاریی داهاتووی یانەكە بەرامبەر قاسم و دیالە ناكات.