مەریوان بەگۆک: لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 270 هەزار کرێکار دەستبەری کۆمەڵایەتییان بۆ کراوە

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ سێشەممە، 17ـی شوباتی 2026، مەریوان بەگۆک، بەڕێوەبەری گشتیی کار و دەستبەری کۆمەڵایەتی لە هەرێمی کوردستان، نوێترین ئامار و زانیاری سەبارەت بە رەوشی کرێکاران و پڕۆژەکانی کەرتی تایبەت ئاشکرا دەکات و رایدەگەیەنێت کە ژمارەی ئەو کرێکارانەی دەستبەری کۆمەڵایەتییان بۆ کراوە، لە زیادبوونی بەردەوامدایە.

مەریوان بەگۆک لە لێدوانێکی تایبەت بە ماڵپەری کوردستان24، رایگەیاند: "تا ئێستا ژمارەی ئەو کرێکارانەی دەستبەری کۆمەڵایەتییان بۆ کراوە گەیشتووەتە زیاتر لە 270 هەزار کەس، و ئەم ژمارەیەش رۆژ بە رۆژ روو لە زیادبوونە."

ئاماژەی بەوەش کرد،تا ئێستا 57 هەزار پڕۆژەی جۆراوجۆر لە هەرێمی کوردستان لە لایەن بەڕێوەبەرایەتییەکەیانەوە دەستبەرییان بۆ کراوە.

سەبارەت بە بەشداربوونی پیشەوەرانی بازاڕ لە دەستبەری کۆمەڵایەتی، بەڕێوەبەری گشتیی کار رایگەیاند؛ بەهۆی ئەو یاسایەی ئێستا لە هەرێم کارایە، تا ئێستا نەتوانراوە دەستبەرییان بۆ بکرێت. گوتیشی: "ئێمە لە رابردوودا یاساکەمان لە ئەنجوومەنی وەزیران هەموار کردەوە، بەڵام بەهۆی پەککەوتنی پەرلەمانی کوردستان لە دوای بڕیارەکەی دادگای فیدراڵی، یاساکە پەسەند نەکرا. ئومێدەوارین لە داهاتوودا بە جێبەجێکردنی ئەو یاسایە، تاکوو پیشەوەرانی بازاڕیش بتوانن سوودمەند بن."

مەریوان بەگۆک جەختی کردەوە، لیژنەکانی پشکنین لە بەڕێوەبەرایەتییەکانی کار و دەستبەری کۆمەڵایەتی بەردەوامن لە بەسەرکردنەوەی کۆمپانیا و خاوەنکارەکان. ئاماژەی بەوە دا، راپۆرتی ورد لەسەر پابەندبوونی کۆمپانیاکان ئامادە دەکرێت و هەر شوێنێک پابەندی رێنماییەکان نەبێت، رووبەڕووی ئیجرائاتی یاسایی دەکرێتەوە.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، ئاماژەی بە دۆخی خانەنشینان کرد و گوتی: "نزیکەی هەزار کەس لە هەرێمی کوردستان وەک خانەنشینی کەرتی دەستبەری کۆمەڵایەتی مانگانە مووچەکانیان لە رێگەی چەکەوە وەردەگرن."

سەبارەت بەو خانەنشینانەی کە دانیشتووی هەرێمن بەڵام سەر بە حکوومەتی فیدراڵین نزیکەی 150 کەسن، رایگەیاند؛ لەگەڵ وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی عێراق گەیشتوونەتە رێککەوتن بۆ ئەوەی لە رێگەی "کی کارد" و بانکەکانەوە مووچەکانیان بە بێ گرفت وەربگرن، دوای ئەوەی پێشتر بەهۆی کێشەی بانکە حکوومییەکانەوە لە وەرگرتنی مووچە بێبەش بوون.