رۆژئاوای کوردستان.. دەزگای خێرخوازیی بارزانی لە دابەشکردنی هاوکارییەکان بەردەوامە

پێش 4 کاتژمێر

دەزگای خێرخوازیی بارزانی لە رۆژئاوای کوردستان بەردەوامە لە دابەشکردنی هاوکارییەکان لە خۆراک و دەرمان؛ سەرپەرشتیاری تیمێکی دەزگاکە دەڵێت: دەزگای خێرخوازیی بارزانی دوای ئەم دۆخەش دەمێنێتەوە و هەڵمەتەکانی کۆتایی نایەت.

ئەکرەم ساڵح پەیامنێری کوردستان24 چووەتە گەڕەکی جوودی لە ناوەندی شاری قامشلۆ، کە هەڵمەتی دەزگای خێرخوازیی بارزانی بۆ دابەشکردنی هاوکاریی بەسەر دانیشتوانی گەڕەکەکە لەلایەنی تیمەکانی دەزگاکە بەڕێوە دەچێت.

تاوەکوو ئێستا دەزگای خێرخوازیی بارزانی چەند هەڵمەتێکی دابەشکردنی هاوکارییە مرۆییەکان لە قامشلۆ جێبەجێکردووە، جگە لە دابەشکردنی ژەمە خۆراکی گەرم، 200 تۆن ئاردی بە نانەواخانەکانی شارەکەداوە بۆ ئەوەی نانی گەرم بە بێبەرانبەر بە هاووڵاتیان بدرێت، هەروەها 500 سەبەتەی خۆراک و دەرمانی بەسەر خەڵک و نەخۆشخانەکان دابەشکردووە.

لەمبارەوە کارزان نووری لە دەزگای خێرخوازیی بارزانی بۆ کوردستان24 گوتی "بێگومان لە چوارچێوەی پابەندبوونمان بە راسپاردەکانی سەرۆک بارزانی بۆ گەیاندنی هاوکاری بە تەواوی خەڵکی رۆژئاوای کوردستان، بە خۆشحاڵییەوە لە هەڵمەتی ئەمجارە دانیشتوانی گەڕەکی جوودی لە هاوکارییەکانی دەزگای خێرخوازیی بارزانی سوودمەند دەبن".

گوتیشی "دانیشتوانی گەڕەکی جوودی خەڵکێکی هەژار و کەمدەرامەتن، بەبێ جیاوازی نزیکەی 4500 سەبەتەی خۆراک و پێداویستی بەسەر زیاتر لە 4000 خێزانی ئەو گەڕەکە دابەش دەکەین".

راشیگەیاند، لە رۆژانی داهاتوودا دابەشکردنی هاوکارییەکانی دەزگای خێرخوازیی بارزانی بۆ گەڕەکە هەژارنشینەکانی دیکەی قامشلۆ بەردەوام دەبێت.

دەزگای خێرخوازیی بارزانی بۆ دابەشکردنی هاوکارییەکان بەسەر چەند تیمێک دابەشبوون بۆ ئەوەی فریای هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگەی رۆژئاوای کوردستان بکەون، بۆ ئەمەش تیمێکی تایبەت ئەرکی دابەشکردنی هاوکاریی بەسەر ئاوارەکانی نیشتەجێکراوی نێو قوتابخانە و مزگەوتەکانیان لە ئەستۆیە.

کارزان نووری لە بارەی ئەوەی تا کەی گەیاندن و دابەشکردنی هاوکارییەکان بەردەوام دەبێت، گوتی "لەسەر راسپاردەی جەنابی سەرۆک بارزانی، تەنانەت دوای کۆتایی هاتنی ئەم دۆخەش، نووسینگەی دەزگای خێرخوازیی بارزانی لە قامشلۆ لە دابەشکردنی هاوکارییەکان لە ناوەندی شار و شارۆچکەکانی دیکەش چالاکییەکانی بەردەوام دەبێت، بۆیە دەزگای خێرخوازیی بارزانی لەگەڵ خەڵکی خۆشەویستی رۆژئاوای کوردستان دەمێنێتەوە.

تا ئێستا زیاتر لە 410 بارهەڵگر هاوکاریی جۆراوجۆر لە رێگەی دەزگای خێرخوازیی بارزانیەوە گەیشتووەتە رۆژئاوای کوردستان و لە چواچێوەی هەڵمەتێکی تۆکمە و رێکخراودا هاوکاریی ئاوارەکانی عامودا، دانیشتوانی قامشلۆ، دێرک و گرکێلگێ کراوە و رۆژانە بە گوێرەی بەرنامەی دیاریکراو هاوکارییەکان دابەش دەکرێن.