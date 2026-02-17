کەشناسی: ئەمشەو نمەباران دەبێت
بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی هەرێمی کوردستان پێشبینی دەکات ئەمڕۆ و سبەی ئاسمانی هەرێم لە پەڵە و نیمچە هەورەوە بۆ هەوری تەواو بگۆڕێت و ئەگەری نمە باران سەرجەم ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بگرێتەوە.
بەڕێوەبەرایەتییەکە کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردووەتەوە و بۆ کەشی ئەمڕۆ سێشەممە17ـی شوباتی 2026، پێشبینی دەکات، ئاسمان ساماڵ و پەڵە هەور بێت، بەڵام لە کاتەکانی ئێوارەدا بۆ هەوری تەواو دەگۆڕێت.
هەر بە گوێرەی پێشبینییەکان، ئەمشەو لە سنووری ئیدارەی زاخۆ نمەباران و بارانی مامناوەند دەسپێدەکات و پاشان کاریگەرییەکەی بۆ سەرجەم ناوچەکانی پارێزگای دهۆک، ناوچە شاخاوییەکانی ئیدارەی راپەڕین، ناوچە شاخاوییەکانی هەولێر و سەنتەری شار و پارێزگای سلێمانی درێژ دەبێتەوە، کاریگەرییەکە تاوەکوو بەرە بەیانی سبەی چوارشەممە بەشێوەی نمەباران لە باشووری هەرێم و ناوچەکانی گەرمیان بەردەوام دەبێت.
لەبارەی کەشی پێشبینیکراوی سبەى چوارشەممە 18ـی شوباتی 2026، بەڕێوەبەرایەتییەکە ئاماژەیداوە، ئاسمان نیمچە هەور و هەوری تەواو دەبێت، لەگەڵ نمە بارانی پچڕ پچڕ لە بەشێک لە ناوچە شاخاوییەکان و ناوچە سنووریەکان، بەڵام ئەگەری نمە بارانێکی کەم لە سەنتەری پارێزگای سلێمانی و هەولێر لە کاتەکانی بەیانی زوودا پێشبینیکراوە، بەڵام دوای نیوەڕۆ ئاسمان بۆ پەڵە هەور و نیمچە هەور دەگۆڕێت .
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو :
|شارەکان
|سێشەممە - پلەی سیلیزی
|چوارشەممە - پلەی سیلیزی
|هەولێر
|23
|24
|پیرمام
|20
|20
|سۆران
|19
|19
|حاجی ئۆمەران
|16
|16
|سلێمانی
|22
|22
|چەمچەماڵ
|24
|24
|دهۆک
|21
|20
|زاخۆ
|21
|20
|هەڵەبجە
|22
|22
|گەرمیان
|27
|28