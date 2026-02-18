بەهۆی رۆچوونی شاخ رێگای سەرەکیی سۆران - چۆمان داخراوە

پێش کاتژمێرێک

بەهۆی بەردەوامیی هەرەسی شاخ و مەترسییەکانی سەر ژیانی هاووڵاتییان، ئیدارەی ناوچەکە کار بۆ داخستنی تەواوەتیی رێگای سەرەکیی سۆران - چۆمان دەکات و تیمەکانی چاککردنەوەی رێگاوبانیش سەرقاڵی ئامادەکردنی رێگایەکی بەدیلن بۆ هاتووچۆی ئۆتۆمبێلەکان.

ئەحمەد بەرزان، قایمقامی قەزای چۆمان، بە کوردستان24ـی رایگەیاند، "رۆچوونی شاخ کات و ساتی دیاریکراوی نییە، ئەمەش مەترسییەکی گەورەی لەسەر ژیانی هاووڵاتییان دروست کردووە"، ئاماژەی بەوەش کرد، وەک هەنگاوی یەکەم، پلان هەیە لە رێگەی تەقاندنەوەی بەماددەی (TNT) ئەو بەشانەی شاخەکە کە مەترسیی کەوتنیان لێدەکرێت، خۆمان بیهێننە خوارەوە بۆ ئەوەی دواتر تیمەکان بتوانن بە سەلامەتی کار بکەن.

سەبارەت بە هاتووچۆی هاووڵاتییان، قایمقامی چۆمان رایگەیاند، کە رێگای "کەوەرتە" وەک رێگای بەدیل دیاری کراوە، هەرچەندە بەهۆی بارانبارینەوە ئەو رێگایە بووەتە قوڕ و لیتە و ئاستەنگی بۆ دروست بووە، بەڵام تیمەکان سەرقاڵی چاککردن و رێکخستنی ئەو رێگایەن.

ئەم رێگایە جگە لەوەی رێگایەکی سەرەکییە بۆ دانیشتووانی ناوچەکە، بایەخێکی ستراتیژی و بازرگانیی گەورەی هەیە، چونکە تاکە رێڕەوی بازرگانیی نێوان هەرێمی کوردستان و کۆماری ئیسلامی ئێرانە لە رێگەی دەروازەی نێودەوڵەتیی حاجی ئۆمەرانەوە.

لە ئێستا تیمەکانی چاککردنەوە و پاراستنی رێگاوبانی سۆران لە هەوڵدان بۆ پاککردنەوە و کردنەوەی رێگاکە بۆ بارهەڵگر و گەشتیاران، هاوکات داوا لە هاووڵاتییان دەکرێت تەنیا بۆ کاری زۆر پێویست نەبێت ئەم رێگایە بەکارنەهێنن تا دۆخەکە جێگیر دەبێت.