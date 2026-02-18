مەزڵووم عەبدی: هیوادارین رەمەزان ببێتە دەرفەتێک بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان

پێش کاتژمێرێک

فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات، لە پەیامێکدا بە بۆنەی هاتنی مانگی رەمەزانەوە، وێڕای پیرۆزبایی لە جیهانی ئیسلامی، داوای کۆتاییهێنان بە گوتاری رق و کینە دەکات و هیواخوازە ئەم مانگە ببێتە دەرفەتێک بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکانی عەفرین و سەرێکانی بۆ سەر زێدی خۆیان.

چوارشەممە، 18ـی شوباتی 2026، مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) پەیامێکی بە بۆنەی هاتنی مانگی رەمەزانی پیرۆز بڵاو کردەوە.

لە پەیامەکەیدا، عەبدی پیرۆزبایی ئاراستەی سەرجەم موسڵمانانی جیهان و گەلانی ناوچەکە کردووە و هیوای خواستووە کە ئەم مانگە ببێتە مایەی "رەحمەت، ئاشتی و سەقامگیری" بۆ ناوچەکە.

فەرماندەی هەسەدە لەم بۆنەیەدا یاد و بیرەوەریی شەهیدان و قوربانیانی بەرز ڕاگرتووە و هاوخەمیی خۆی بۆ خانەوادەکانیان دووپات کردووەتەوە.

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا، مەزڵووم عەبدی رووی دەمی کردووەتە هاووڵاتییانی سووریا و داوای کردووە کە کار بۆ "بەهێزکردنی بنەماکانی پێکەوەژیان و رەتکردنەوەی گوتاری ڕق و کینە" بکرێت لە نێوان سەرجەم پێکهاتەکاندا.

سەبارەت بە پرسی ئاوارەکان، فەرماندەی هەسەدە هیواخوازە کە هاتنی مانگی رەمەزان ببێتە وێستگەیەک بۆ کۆتاییهێنان بە نەهامەتییەکان و رایگەیاندووە: "ئومێدەوارین ئەم مانگە ببێتە دەرفەتێک بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکانی سەرێکانی، عەفرین و سەرجەم ناوچەکانی دیکە بۆ سەر ماڵ و حاڵی خۆیان."