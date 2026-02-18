لە نزیک بازگەی کەڵەوانان ئۆتۆمبێلێک کرایە ئامانج
پەیامنێری کوردستان24 رایگەیاند، کەمێک لەمەوبەر لە نزیک بازگەی "کەڵەوانان" لە سنووری پارێزگای سلێمانی، ئۆتۆمبێلێک کرایە ئامانج و بەهۆیەوە کوژراو هەیە.
بە پێی ئەو زانیارییانەی کە دەست پەیامنێری کوردستان24 کەوتوون، ئێوارەی ئەمڕۆ چوارشەممە، 18ـی شوباتی 2026، لە نزیک بازگەی "کەڵەوانان" لە سنووری پارێزگای سلێمانی، ئۆتۆمبێلێک کرایە ئامانج.
بە گوێرەی ئەو زانیارییانەی لە شوێنی رووداوەکەوە بە دەست گەیشتوون، بەهۆی هێرشەکەوە ئاگرێکی گەورە لە ئۆتۆمبێلەکە بەرز بووەتەوە و دەستبەجێ تیمەکانی بەرگریی شارستانی گەیشتوونەتە شوێنی مەبەست.
پەیامنێری کوردستان24 پشتڕاستی کردەوە کە رووداوەکە زیانی گیانیی لێ کەوتووەتەوە و "کوژراو هەیە"، بەڵام تا ئێستا ناسنامەی قوربانییەکان ئاشکرا نەکراوە.
سەبارەت بە شێوازی بەئامانجگرتنەکە، زانیارییەکان دژبەیەکن و تا ئێستا بە فەرمی پشتڕاست نەکراوەتەوە کە ئایا هێرشەکە لە رێگەی "فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی خۆکوژ" (درۆن)ـەوە ئەنجام دراوە یان لە ڕێگەی بۆمبی چێنراوەوە بووە.
هاوکات، تا کاتی ئامادەکردنی ئەم هەواڵە، هیچ یەک لە دەزگا ئەمنییەکانی شاری سلێمانی (ئاسایش و پۆلیس) راگەیەندراوی فەرمییان لەبارەی وردەکاریی رووداوەکە و لایەنی بەرپرسیار بڵاو نەکردووەتەوە.
هەر لە بارەی رووداوەکەی سەرچاوەیەک بە کوردستان24ـی گوت: ئۆتۆمبێلەکە تەقیوەتەوە، کە هێشتا نازانرێت بە درۆن کراوەتە ئامانج یان نا.
ئەو سەرچاوەیە ئەوەشی خستە روو، ئۆتۆمبێلەکە دوو کەسی تێدا بووە، یەکێکیان بریندارە و ئەوی دیکەشیان گیانی لە دەست داوە، هێزە ئەمنییەکان لە شوێنی رووداوەکە سەرقاڵی لێکۆڵینەوەن.
لە لایەکی دیکەوە کامەران عوسمان ئەندامی تیمی کوردستانی رێکخراوی (cpt)ـی ئەمریکی تایبەت بە کوردستان24ـی راگەیاند: ئەو ئۆتۆمبێلەی لە نێوان بازگەی کەڵەوانان و پیرەمەگرون کراوەتە ئامانج گولەنەبڕ بووە.
ئاشکراشی کرد، هێرشەکە بە درۆن بووە و ئۆتۆمبێلەکە دوو کەسی تێدا بووە کە ئێرانی بوونە، یەکێکیان گیانی لە دەست داوە، ئەوەی دیکەیان بە سەختی بریندارە.
هەر لە بارەی رووداوەکەوە، سیروان سەرحەد، قایمقامی قەزای دوکان، لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24، دەڵێت: هێزە ئەمنیەکان سەرقاڵی لێکۆڵینەوەن لە رووداوەکە، بەڵام بە پێی زانیارییە بەدەستهاتووەکان، ئۆتۆمبێلەکە چەک و تەقەمەنی تێدا بووە.