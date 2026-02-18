کەشناسی: پلەکانی گەرمان نزم دەبنەوە و هەوایەکی سارد بەڕێوەیە
بەرێوەبەرایەتی گشتیی کەسناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشی پێشبینیکراوی 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و پێشبینی نمەباران دەکرێت، بەڵام پلەکانی گەرما لە 4 تا 6 پلەی سیلیزی نزم دەبنەوە.
بەگوێرەی کەشی پێشبینیکراوی ئەمڕۆ چوارشەممە 18ی شوباتی 2026، ئاسمان هەندێ کات ساماڵ و پەڵە هەور دەبێت بۆ نیمچە هەوری سەرتاسەری دەگۆڕێت، بەڵام لە ناوچە شاخاوییە بەرزەکان و ناوچە سنوورییەکان ناو بە ناو ئەگەری کەمێک نمە باران هەیە، بە تایبەت لە ناوچە سنوورییەکانی سنووری پارێزگای دهۆک و بەشێک لە ئیدارەی سۆران.
لەبارەی کەشی پێشبینیکراوی سبەى پێنجشەممە 19ی شوباتی 2026، بەڕێوەبەرایەتییەکە ئاماژەیداوە، بە هەمانشێوەی ئەمڕۆ ئاسمان ساماڵ و پەڵە هەور دەبێت، بەڵام لە ناوچە شاخاوییەکاندا نیمچە هەور دەبێت و ئەگەری نمە بارانی پچڕ پچڕ لە بەشێک لە ناوچە جیاجیا شاخاوییەکان هەیە.
هەروەها رایگەیاندووە، کاریگەری بارستە هەوایەکی سارد لە ناوچە سنوورییەکان نزیک دەبێتەوە و بەهۆیەوە پێشبینی نزمبوونەوەی پلەکانی گەرما هەیە بە نزیکەی 4-6 پلەی سیلیزی .
پلەکانی پێشبینیکراوی گەرمای بۆ 48 کاتژمێری داهاتوو بەپێوەری سیلیزی:
|شارەکان
|چوارشەممە
|پێنجشەممە
|هەولێر
|22
|17
|پیرمام
|19
|15
|سۆران
|18
|15
|حاجی ئۆمەران
|14
|7
|سلێمانی
|21
|16
|چەمچەماڵ
|22
|16
|دهۆک
|21
|15
|زاخۆ
|21
|17
|هەڵەبجە
|22
|17
|گەرمیان
|23
|18
بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان تۆماری بارانبارینی 24 کاتژمێری ناوچە جیاجیاکانی کوردستانی بڵاوکردووەتەوە، کە بەمشێوەیە: