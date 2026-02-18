گشتی

کەشناسی: پلەکانی گەرمان نزم دەبنەوە و هەوایەکی سارد بەڕێوەیە

کوردستان کەشناسی نمەباران

بەرێوەبەرایەتی گشتیی کەسناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشی پێشبینیکراوی 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و پێشبینی نمەباران دەکرێت، بەڵام پلەکانی گەرما لە 4 تا 6 پلەی سیلیزی نزم دەبنەوە.

بەگوێرەی کەشی پێشبینیکراوی ئەمڕۆ چوارشەممە 18ی شوباتی 2026، ئاسمان هەندێ کات ساماڵ و پەڵە هەور دەبێت بۆ نیمچە هەوری سەرتاسەری دەگۆڕێت، بەڵام لە ناوچە شاخاوییە بەرزەکان و ناوچە سنوورییەکان ناو بە ناو ئەگەری کەمێک نمە باران هەیە، بە تایبەت لە ناوچە سنوورییەکانی سنووری پارێزگای دهۆک و بەشێک لە ئیدارەی سۆران.

لەبارەی کەشی پێشبینیکراوی سبەى پێنجشەممە 19ی شوباتی 2026، بەڕێوەبەرایەتییەکە ئاماژەیداوە، بە هەمانشێوەی ئەمڕۆ ئاسمان ساماڵ و پەڵە هەور دەبێت، بەڵام لە ناوچە شاخاوییەکاندا نیمچە هەور دەبێت و ئەگەری نمە بارانی پچڕ پچڕ لە بەشێک لە ناوچە جیاجیا شاخاوییەکان هەیە.

هەروەها رایگەیاندووە، کاریگەری بارستە هەوایەکی سارد لە ناوچە سنوورییەکان نزیک دەبێتەوە و بەهۆیەوە پێشبینی نزمبوونەوەی پلەکانی گەرما هەیە بە نزیکەی 4-6 پلەی سیلیزی . 

پلەکانی پێشبینیکراوی گەرمای بۆ 48 کاتژمێری داهاتوو بەپێوەری سیلیزی:

شارەکان چوارشەممە پێنجشەممە
هەولێر 22 17
پیرمام 19 15
سۆران 18 15
حاجی ئۆمەران 14 7
سلێمانی 21 16
چەمچەماڵ 22 16
دهۆک 21 15
زاخۆ 21 17
هەڵەبجە 22 17
گەرمیان 23 18

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان تۆماری بارانبارینی 24 کاتژمێری ناوچە جیاجیاکانی کوردستانی بڵاوکردووەتەوە، کە بەمشێوەیە:

 

 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,