سەندیکای رۆژنامەنووسان: هەر بەرنامەیەک دژی نەریتە کۆمەڵایەتی و پیرۆزییەکانی ئیسلام بێت رادەگیرێت

پێش 24 خولەک

سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان لەگەڵ نزیکبوونەوەی مانگی رەمەزان هۆشداری توند ئاراستەی دەزگا میدیاییەکان دەکات و رایدەگەیەنێت هەر بەرنامەیەک پێچەوانەی بەها کۆمەڵایەتییەکان و پیرۆزییەکانی ئایینی ئیسلام بێت رادەگیرێت و رێکاری یاسایی بەرانبەر دەگیرێتەبەر.

چوارشەممە 18ـی شوباتی 2026، سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان لە راگەیەندراوێکدا داوای لە کەناڵ و دامەزراوە میدیاییەکان کردووە بە تەواوی پابەندی پرەنسیپ و ئێتیکی کاری رۆژنامەنووسی بن و روونی کردووەتەوە لە مانگی رەمەزاندا هەر کەناڵێک پابەندی ئەو پرەنسیپە ئەخلاقییانە نەبێت و هاووڵاتییان گازندەیان لەسەری هەبێت رووبەڕووی سزای توند دەبێتەوە و بەرنامەکانی رادەگیرێن.

جەختی لەوە کردووەتەوە کە پێویستە شێوازی پێشکەشکردنی بەرنامەکانی تایبەت بە هاوکاریی خێرخوازی و بەرنامەکانی دیکەش لە چوارچێوەی یاسا و رێسا میدیاییەکاندا بەڕێوە بچن بۆ ئەوەی ڕێز لە شکۆی هاووڵاتییان بگیرێت چونکە لە ئەزموونی ساڵانی رابردوودا تێبینی کراوە لە زۆر بواردا شکۆ و بەهای مرۆڤی کوردستانی شکێنراوە.

لەلایەکی دیکەوە سەندیکای رۆژنامەنووسان هۆشداری ئەوەی داوە کە لە ئەگەری هەر جۆرە پابەندنەبوونێک بە پرەنسیپەکانی کاری میدیاییەوە ئەوا لە رێگەی داواکاری گشتییەوە کەیسی پێشێلکاری دژی ئەو دەزگایە دەجوڵێنن و ڕێگە بە دووبارەبوونەوەی پێشێلکارییەکان نادرێت.