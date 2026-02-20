راوێژکارێکی ترەمپ بۆ کوردستان24: تەنیا ئەمریکا خاوەندارییەتی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات

پێش کاتژمێرێک

گابریێل سۆما، ئەندامی دەستەی راوێژکاریی دۆناڵد ترەمپ رایگەیاند، ئامانجی سەرەکیی "بۆردی ئاشتی" دەستەبەرکردنی سەقامگیرییە لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و هەنگاوی یەکەمیش لە غەززەوە دەست پێ دەکات کە پێویستی بە 70 ملیار دۆلارە بۆ بونیادنانەوە.

گابریێل سۆما لە بووڵتەنی هەواڵەکانی کوردستان24 ئاماژەی بەوە دا، غەززە بەهۆی جەنگەوە بە تەواوەتی وێران بووە و خزمەتگوزاریی تێدا نەماوە، بۆیە ئاوەدانکردنەوەی ئەو شارە کاری لە پێشینەی بۆردی ئاشتی دەبێت. گوتیشی: "لە گەڕی یەکەمی سەرۆکایەتیدا، ترەمپ خۆشەویستی بۆ غەززە هەبوو، ئێستاش پلانی هەیە غەززە بکاتە شارێکی پێشکەوتوو هاوشێوەی نیویۆرک و شیکاگۆ، چونکە غەززە یەکێکە لە باشترین ناوچە جوگرافییەکانی جیهان و خەڵکەکەی شایەنی خۆشگوزەرانین."

ئەو راوێژکارەی ترەمپ باسی لەوەش کرد، راگرتنی جەنگی غەززە کلیلە بۆ بەرپاکردنی ئاشتی لە تەواوی ناوچەکەدا و ئاماژەی بەوەش کرد کە تا ئێستا دۆناڵد ترەمپ توانیویەتی 8 جەنگ لەسەر ئاستی جیهان رابگرێت.

فشارەکان بۆ سەر ئێران و دابەزینی بەهای تومەن

سەبارەت بە پێگەی ئێران، گابریێل سۆما گوتی: "ترەمپ فشارێکی ئابووریی توندی خستووەتە سەر تاران و باجی گومرگی بە رێژەی 25% بەسەر ئەو وڵاتانەدا سەپاندووە کە مامەڵەی بازرگانی لەگەڵ ئێران دەکەن، ئەمەش وای کردووە ئێران لە جیهان گۆشەگیر بکرێت و سیستمی بانکیی ئەو وڵاتە پەکی بکەوێت."

سۆما روونیشی کردەوە، ئێستا تومەن بەهای نەماوە و بۆ کڕینی کاڵایەک بە نرخی 10 دۆلار، پێویستە جانتایەک تمەن ببەیت. هەروەها ئاماژەی بەوە دا کە 25,000 هاووڵاتی ئێرانی بەدەستی رژێمەکەیان کوژراون و گەلی ئێران چیتر ئەو دەسەڵاتەیان ناوێت.

هۆشداریی ئەمریکا بۆ تاران

سۆما جەختی کردەوە، قسەکانی ترەمپ دەربارەی بارودۆخی ناوخۆی ئێران دەرفەتێکە بۆ دەسەڵاتدارانی تاران؛ ئەگەر رێککەوتن بکەن رزگاریان دەبێت، بەڵام ئەگەر جەنگ رووبدات، تەواوی توانای سەربازییان لەناو دەچێت. گوتیشی: "ئەگەر دەسەڵاتدارانی ئێران لە ئاشتی دوور بکەونەوە، گەورەترین دۆڕاو دەبن. وەک چۆن دوای کوژرانی قاسم سولەیمانی هیچ رووی نەدا، ئەگەر ئەم رژێمەش لاببرێت هیچ کاردانەوەیەک نابێت."

هەژموونی ئەمریکا لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست

لە کۆتایی قسەکانیدا بۆ کوردستان24، گابریێل سۆما راگەیاند، جیهان لەنێوان زلهێزەکان دابەش بووە، بەڵام ئەمریکا رێگە نادات هیچ وڵاتێکی وەک چین و رووسیا یان ئێران، دەستوەردان لە کاروباری رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بکەن. جەختیشی کردەوە کە سەرۆک ترەمپ دەیەوێت ئەمریکا تاکە هێزی خاوەن بڕیار و کاریگەر بێت لە تەواوی ناوچەکەدا و هەر هەوڵێک بۆ دروستکردنی قەوارەیەک بەدەر لە هەژموونی ئەمریکا، بە هەڵەداچوونە.