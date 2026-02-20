مستەفا رەئووف: ساڵانی هەشتاکان سەردەمی زێڕینی کاری هونەریمان بوو

پێش 5 کاتژمێر

مستەفا رەئووف، هونەرمەندی گۆرانیبێژ، لە چاوپێکەوتنێکی تایبەتدا تیشک دەخاتە سەر کارە هونەرییەکانی و باس لە پڕۆژەی نوێی هونەری خۆی دەکات و دەڵێت: من هەمیشە دڵم بۆ کاری هونەری لێدەدات، چونکە زیاتر لە 40 ساڵە لە کاری هونەریدا خزمەت دەکەم، بەردەوام پڕۆژەی نوێی هونەریم ئامادەیە.

مستەفا رەئووف، هونەرمەندی گۆرانیبێژ، دەربارەی ئەزموونی خۆی لە کاروانی هونەری دا، بە کوردستان24ی گوت: من لە ساڵانی هەشتاکان چەندین بەرهەمم تۆمار کرد وەکو، رێحانە، ناسك ناسك، مەندانێ مەندانێ، حەكیمێك بێنن هاوار، کە ئەو بەرهەمانە لەکاتی خۆیدا دەنگدانەوەیەکی باشی هەبوو و لەلایەن خەڵکەوە پێشوازی باشی لێکرا و هەر بەو گۆرانییانەیش ناسرام، هەروەها لە ساڵی 1982 یەكەم گۆرانیم بەناوی "رێحانە" بڵاوكردەوە، بەڵام لە ساڵانی حەفتاكاندا وەكو دەستپێكی كاری هونەریم، لە چالاكی قوتابخانەکان و بۆنەكاندا گۆرانیم دەگوت و ئەوێ بووە وێستگەیەكی باش بۆ بەردەوامبوونم لە كاری هونەریدا.

مستەفا رەئووف گوتیشی: من لە سەرەتای كاروانی هونەریم دا، هاوڕێی كارە هونەرییەكانی هونەرمەندانی وەکو، میدیا حسێن، كەمال محەممەد، عەتا چاوشین، زاهیر جەلال و كامەران عومەر بووم، هەروەها زیاتر لەگەڵ هونەرمەندان، میدیا حسێن و كەمال محەممەد بەشداری ئاهەنگەكانم كردووە، کاتی خۆی ئێمە هونەری خۆمان خۆشدەویست و بە دڵ و رۆح کارمان دەکرد، بۆیە بەرهەمەکانمان تا ئێستایش لەناو خەڵک هەر باوە و ماوەتەوە، بەڵام بەداخەوە بەشێک لە بەرهەمەکانی ئەو سەردەمە، تەنیا بۆ ماوەیەکی کورتە و نامێنێتەوە.

مستەفا رەئووف، باس لە سەردەمی زێڕینی هونەری خۆی دەکات و دەڵێ: من ئێستایش بیری ساڵانی هەشتاكان دەکەم و خۆزگەی پێ دەخوازم، چونکە ساڵانی هەشتاكان و بەتایبەتیش ساڵی 1982، سەردەمی زێڕینمان بوو، چونكە ئەو كاتە گۆرانیبێژ بە پەنجەی دەست دەژمێردران، هەمووشمان خاوەن هونەری زۆر باڵا بووین و دەمانزانی چی دەڵێین و چی بەرهەمێک تۆمار دەکەین، هەروەها درکمان بەوە کردبوو کە خەڵک چی جۆرە بەرهەمێکی دەوێ، بەڵام ئێستا گۆرانییبێژ زۆر بوون و بەشێكی زۆریشیان دەتوانین بڵێین كاری باش دەكەن، جگە لەوەی تێبینی لەسەر بەشێک لە گۆرانیبێژ و بەرهەمەکانیان هەیە.

لەکۆتایی قسەکانیدا، ئەو هونەرمەندە، باس لە پڕۆژەی نوێی هونەری خۆی دەکات و دەڵێت: من هەمیشە دڵم بۆ کاری هونەری لێدەدات، چونکە زیاتر لە 40 ساڵە لە کاری هونەریدا خزمەت دەکەم، بەردەوام پڕۆژەی نوێی هونەریم ئامادەیە، بەڵام دەبێت سپۆنسەر بۆ كارە هونەرییەكانم بكرێت، بۆ ئەوەی بتوانم بەرهەمەکەم تۆمار بکەم و بڵاویبکەمەوە.

مستەفا رەئووف، هونەرمەندی گۆرانیبێژ، خەڵکی شاری کەرکووکە، زیاتر لە 40 ساڵە خزمەت بە هونەری کوردی دەکات و خاوەنی چەندین بەرهەمی تۆمارکراوە و هەواداری تایبەت بەخۆی هەیە.