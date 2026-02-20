تورکیا: ئامادەین سەرباز بنێرین بۆ غەززە

پێش کاتژمێرێک

وەزیری دەرەوەی تورکیا، ئامادەیی ئەنقەرەی دەربڕی بۆ ناردنی سەرباز بۆ کەرتی غەززە لە چوارچێوەی هێزە نێودەوڵەتییەکانی سەقامگیریدا.

هەینی 20ـی شوباتی 2026، هاکان فیدان، وەزیری دەرەوەی تورکای، رایگەیاند، " رۆژی پێنجشەممە کۆبوونەوەیەکی زۆر گرنگ واشنتن ئەنجامدرا، بەتایبەت سەبارەت بە دووبارە ئاوەدانکردنەوەی غەززە و ئاسایشی ناوچەکە".

فیدان گوتیشی،"لە ئێستادا پرسی دووبارە ئاوەدانکردنەوە و بونیادنانەوەی غەززە خراوەتە روو، لەگەڵ ئەوەشدا پرسی کاراکردنەوەی دەزگاکانی بەڕێوەبردنی خۆجێی لە غەززە گرنگە، ئەمەش پێویستی بە بودجەیەکی سەرەتایی هەیە، پێموایە هەنگاوێکی گرنگ لەم بارەیەوە نراوە."

سەبارەت بە پڕۆسەی دابینکردنی ئاسایش لە ناوچەکەدا، فیدان گوتویەتی،"رەجەب تەیب ئۆردۆغان سەرۆکی تورکیا، رەزامەندەی نیشانداوە بۆ ناردنی سەرباز بۆ ناو هێزە نێودەوڵەتییەکانی سەقامگیری ئەگەر لایەنەکان رێکبکەون."

هاکان فیدان، ئاماژەی بەوەشکردووە،"تورکیا پەیامێکی روون ئاراستەی هەموو لایەک دەکات چی لە رێگەی هاوکاری مرۆییەوە بێت، یان بەڕێوەبردنی غەززە، یان بەشداری لە هێزی سەقامگیریدا، ئێمە تەواو ئامادەین بۆ پێشکەشکردنی هەموو جۆرە پاڵپشتییەک لە تەواوی ئەم بوارانەدا، هەروەها لە هەر بوارێکدا کە دەرفەت هەبێت، بەبێ دواکەوتن هاوکارییەکانمان پێشکەش دەکەین."

وەزیری دەرەوەی تورکیا جەختی لەوە کردەوە،"کۆمەڵەی پەیوەندیی تایبەت بە غەززە" بە چڕی کار دەکات بۆ دڵنیابوون لە هەماهەنگی لە نێوان ئەندامەکانیدا و باشترکردنی دۆخی غەززە.

فیدان هۆشداری دا لە مەترسی گەڕانەوەی کۆمەڵکوژی و برسییەتی و نەهامەتی بۆ فەڵەستینییەکانی غەززە لە حاڵەتی سستبوون یان فەرامۆشکردنیاندا، گوتیشی،"بۆیە بە هەستکردن بە بەرپرسیارێتییەکی گەورە و گیانێکی خەباتکارانەوە لەسەر کارەکانمان بەردەوام دەبین، هەوڵەکانمان لە بواری هاوکاری مرۆییدا لە رۆژی یەکەمەوە بەبێ پچڕان و بە بەشداری هەموو دامەزراوە و رێکخراوەکانی تورکیا بەردەوامە."

وەزیری دەرەوەی تورکیا رایگەیاندووە، رۆژی پێنجشەممە کەشتییەک کە پێداویستیی فریاگوزاری هەڵگرتووە لە تورکیاوە بەرەو فەڵەستین بەڕێکەوتووە، ئاماژەی بەوەش کرد، هەوڵی زۆر هەیە بۆ ناردنی کابینەی نیشتەجێبوونی هاووڵاتییان بۆ غەززە، بەتایبەت لە دوای کردنەوەی دەروازەی سنووریی رەفەح.

هەروەها ئاماژەی بەوە کردووە، تورکیا تاوتوێی ناردنی 20 هەزار کابینەی نیشتەجێبوون دەکات بۆ ناوچەکە لە قۆناغی یەکەمدا، بەڵام لایەنی ئیسرائیلی تێبینی هەیە چونکە ئەو کابینانە لە ئاسن دروستکراون و لەوانەیە ئیسرائیل رێگە نەدات ئەو کابینە ئاسنانە بە دەروازەی رەفەحدا تێبپەڕن، بۆیە بیر لە جێگرەوە دەکەینەوە بۆ ئەوەی پرۆسەکەمان سەرکەوتوو بێت و هاوکارییەکانمان بۆ کەرتی غەززە بەردەوام بێت".

ئەم قسانەی هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا دوای ئەوە دێت، رۆژی پێنجشەممە 19ـی شوباتی 2026، دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لە میانی وتارێکیدا لە کۆبوونەوەی دەسپێکی "ئەنجوومەنی ئاشتی" لە واشنتن، کۆکردنەوەی زیاتر لە 7 ملیار دۆلاری وەک پاکێجی رزگارکردنی کەرتی غەززە لە چەند وڵاتێکەوە راگەیاند.

بەهۆی شەڕی دوو ساڵەی نێوان ئیسرائیل و حەماس، 90%ـی ژێرخانی مەدەنیی و ئابووری کەرتی غەززە وێران بووە، لەمبارەیەوە نەتەوە یەکگرتووەکان رایگەیاندووە، تیچووی ئاوەدانکردنەوەی کەرتی غەززە بە نزیکەیی 70 ملیار دۆلاری پێویستە