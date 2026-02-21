مەسرور بارزانی: زمان بنەمای سەرەکیی ناسنامەی نەتەوەییمانە

پێش 3 کاتژمێر

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە رۆژی جیهانیی زمانی دایک دەڵێت، زمان بنەمایەکی سەرەکیی ناسنامەی نەتەوەییە. هاوکات جەخت لە پابەندبوونی حکوومەت بە گرنگیدان بە زمانی کوردی و سەرجەم پێکهاتەکان دەکاتەوە.

ئەمڕۆ شەممە، 21ـی شوباتی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە هەژماری تایبەتیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" پەیامێکی سەبارەت بە رۆژی جیهانیی زمانی دایک بڵاوکردەوە و پیرۆزبایی ئەو رۆژەی لە کوردستانیان کرد.

مەسرور بارزانی ئاماژەی بە بەهای زمان کردووە وەک پێناسەیەک بۆ نەتەوە و دەڵێت: "زمان، بنەمایەکی گرنگ و سەرەکیی بوون و ناسنامەی نەتەوەیی و نیشتمانیمانە."

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەدا، سەرۆکوەزیران تیشکی خستووەتە سەر پێکەوەژیان و فرەکولتووری لە هەرێمی کوردستان و نووسیویەتی: "هەرێمی کوردستان بە هەبوونی زمان و کولتووری جیاوازەوە دەوڵەمەندە و جێی شانازییە، هەموو پێکهاتەکانی کوردستان، ئازادانە بە زمانی دایکی خۆیان دەدوێن و دەخوێنن."

هەروەها سەبارەت بە دیدگا و کاری حکوومەت لەم بوارەدا، مەسرور بارزانی جەختی لە پرۆسەی پەروەردە کردووەتەوە و دەڵێت: "حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پابەندبوونی خۆی بە گرنگیدان بە زمانی کوردی و زمانی هەموو پێکهاتەکانی گەلی کوردستان دووپات دەکاتەوە."

ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک لە کوردستانیان پیرۆز بێت. هەرێمی کوردستان بە هەبوونی زمان و کولتووری جیاوازەوە دەوڵەمەندە و جێی شانازییە، کە هەموو پێکهاتەکانی کوردستان، ئازادانە بە زمانی دایکی خۆیان دەدوێن و دەخوێنن. pic.twitter.com/1segp1gBNW — Masrour Barzani (@masrourbarzani) February 21, 2026

رۆژی 21ی شوباتی هەموو ساڵێک لەلایەن رێکخراوی یونسکۆوە وەک رۆژی جیهانیی زمانی دایک دیاریکراوە و لە سەرتاسەری جیهان یادی دەکرێتەوە. ئامانج لەم رۆژە هۆشیارکردنەوەی کۆمەڵگەیە لەبارەی فرەزمانی و پاراستنی کولتوورە جیاوازەکان.

لە هەرێمی کوردستان، بەپێی یاسا بەرکارەکان، مافی خوێندن بۆ پێکهاتەکان پارێزراوە. لە ئێستادا سەرەڕای زمانی کوردی، لە چەندین قوتابخانەی سەر بە وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پرۆسەی خوێندن بە زمانەکانی تورکمانی و سریانی بەڕێوەدەچێت. ئەمەش وایکردووە هەرێمی کوردستان ببێتە نموونەیەکی دیاری پێکەوەژیانی ئاشتییانە و پاراستنی مافی زمانەوانیی پێکهاتەکان لە عێراق و ناوچەکەدا.