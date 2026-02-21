گشتی

پلەکانی گەرما بەرزدەبنەوە

کەشوهەوا
کوردستان

بەشی پێشبینی لە بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، پێشبینییەکانی کەشوهەوای بۆ 48 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکردەوە و تێیدا ئاماژە بە جێگیربوونی کەشوهەوا و بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما دەکات.

کەشوهەوای ئەمڕۆ شەممە (21ی شوباتی 2026):

بەپێی پێشبینییەکانی کەشناسی، بۆ ئەمڕۆ شەممە ئاسمان بە تەواوی ساماڵ دەبێت. گۆڕانکارییەکی دیار لە پلەکانی گەرمادا ڕوودەدات و بەراورد بە تۆمارەکانی دوێنێ، پلەکانی گەرما بە بڕی (2 بۆ 3) پلەی سیلیزی بەرزدەبنەوە. هاوکات خێرایی با لەسەرخۆ دەبێت (لە نێوان 5 بۆ 15 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا) و ئاراستەکەشی گۆڕاو دەبێت، مەودای بینینیش زۆر باش دەبێت (9 بۆ 10 کیلۆمەتر).

کەشوهەوای سبەینێ یەکشەممە (22ی شوباتی 2026):

سەبارەت بە کەشوهەوای سبەینێ، کەشناسی پێشبینی دەکات ئاسمان بەگشتی ساماڵ بمێنێتەوە، بەڵام لە ناوچە شاخاوییەکاندا هەندێک جار دەگۆڕێت بۆ نیمچە هەور. پلەکانی گەرما جێگیر دەبن و زۆر نزیک دەبن لە تۆمارەکانی ڕۆژی شەممە. خێرایی با و مەودای بینینیش بە هەمان شێوەی پێشوو دەمێننەوە.

خشتەی بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو لە شار و ناوچە جیاوازەکان:

بۆ ئەمڕۆ شەممە:

- هەولێر: 23 پلەی سیلیزی

- سلێمانی: 22 پلەی سیلیزی

- دهۆک: 21 پلەی سیلیزی

- هەڵەبجە: 22 پلەی سیلیزی

- گەرمیان: 26 پلەی سیلیزی

- چەمچەماڵ: 24 پلەی سیلیزی

- زاخۆ: 21 پلەی سیلیزی

- پیرمام: 22 پلەی سیلیزی

- سۆران: 19 پلەی سیلیزی

- حاجی ئۆمەران: 15 پلەی سیلیزی

 

بۆ سبەینێ یەکشەممە:

- هەولێر: 24 پلەی سیلیزی

- سلێمانی: 23 پلەی سیلیزی

- دهۆک: 22 پلەی سیلیزی

- هەڵەبجە: 23 پلەی سیلیزی

- گەرمیان: 27 پلەی سیلیزی

- چەمچەماڵ: 24 پلەی سیلیزی

- زاخۆ: 22 پلەی سیلیزی

- پیرمام: 21 پلەی سیلیزی

- نسۆران: 19 پلەی سیلیزی

- حاجی ئۆمەران: 15 پلەی سیلیزی
 

 
 
 
