پلەکانی گەرما بەرزدەبنەوە
بەشی پێشبینی لە بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، پێشبینییەکانی کەشوهەوای بۆ 48 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکردەوە و تێیدا ئاماژە بە جێگیربوونی کەشوهەوا و بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما دەکات.
کەشوهەوای ئەمڕۆ شەممە (21ی شوباتی 2026):
بەپێی پێشبینییەکانی کەشناسی، بۆ ئەمڕۆ شەممە ئاسمان بە تەواوی ساماڵ دەبێت. گۆڕانکارییەکی دیار لە پلەکانی گەرمادا ڕوودەدات و بەراورد بە تۆمارەکانی دوێنێ، پلەکانی گەرما بە بڕی (2 بۆ 3) پلەی سیلیزی بەرزدەبنەوە. هاوکات خێرایی با لەسەرخۆ دەبێت (لە نێوان 5 بۆ 15 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا) و ئاراستەکەشی گۆڕاو دەبێت، مەودای بینینیش زۆر باش دەبێت (9 بۆ 10 کیلۆمەتر).
کەشوهەوای سبەینێ یەکشەممە (22ی شوباتی 2026):
سەبارەت بە کەشوهەوای سبەینێ، کەشناسی پێشبینی دەکات ئاسمان بەگشتی ساماڵ بمێنێتەوە، بەڵام لە ناوچە شاخاوییەکاندا هەندێک جار دەگۆڕێت بۆ نیمچە هەور. پلەکانی گەرما جێگیر دەبن و زۆر نزیک دەبن لە تۆمارەکانی ڕۆژی شەممە. خێرایی با و مەودای بینینیش بە هەمان شێوەی پێشوو دەمێننەوە.
خشتەی بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو لە شار و ناوچە جیاوازەکان:
بۆ ئەمڕۆ شەممە:
- هەولێر: 23 پلەی سیلیزی
- سلێمانی: 22 پلەی سیلیزی
- دهۆک: 21 پلەی سیلیزی
- هەڵەبجە: 22 پلەی سیلیزی
- گەرمیان: 26 پلەی سیلیزی
- چەمچەماڵ: 24 پلەی سیلیزی
- زاخۆ: 21 پلەی سیلیزی
- پیرمام: 22 پلەی سیلیزی
- سۆران: 19 پلەی سیلیزی
- حاجی ئۆمەران: 15 پلەی سیلیزی
بۆ سبەینێ یەکشەممە:
- هەولێر: 24 پلەی سیلیزی
- سلێمانی: 23 پلەی سیلیزی
- دهۆک: 22 پلەی سیلیزی
- هەڵەبجە: 23 پلەی سیلیزی
- گەرمیان: 27 پلەی سیلیزی
- چەمچەماڵ: 24 پلەی سیلیزی
- زاخۆ: 22 پلەی سیلیزی
- پیرمام: 21 پلەی سیلیزی
- نسۆران: 19 پلەی سیلیزی
- حاجی ئۆمەران: 15 پلەی سیلیزی