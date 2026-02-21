فەرهاد ئەترووشی: شیعەکان دەستوەردان لە پۆستی سەرۆککۆمار دەکەن و مالیکیش ناکشێتەوە

پێش 30 خولەک

جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق زەنگێکی مەترسیدار لێ دەدات و وردەکاریی دۆخی دارایی وڵات لە زاری سەرۆکوەزیرانەوە ئاشکرا دەکات. ئەترووشی رایدەگەیەنێت، کە محەممەد شیاع سوودانی لە کۆبوونەوەیەکی تایبەتدا دانی بەوەدا ناوە کە داهاتی عێراق کەمی کردووە و دۆخەکە خراپە، هاوکات هۆشداری دەدات لە بوونی "نییەتێکی خراپ" لە بەغداوە بەرانبەر بە هەرێمی کوردستان.

فەرهاد ئەترووشی، جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، لە میانی بەشداریکردنی لە بەرنامەی "باسی رۆژ"ـی کوردستان24، کە بڕیارە ئەمشەو کاتژمێر 9:00 پەخش بکرێت، کۆمەڵێک زانیاریی هەستیار لە بارەی دۆخی ئابووری، ململانێ سیاسییەکان و پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا ئاشکرا دەکات.

سەبارەت بە پۆستی سەرۆککۆماری عێراق کە پشکی کوردە، ئەترووشی ئاماژەی بەوە دا کە لایەنە شیعەکان بە شێوەیەکی راستەوخۆ دەستوەردان لە پرسی دیاریکردن و یەکلاییکردنەوەی کاندیدی ئەو پۆستە دەکەن.

لە لایەکی دیکەوە، جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمان رەخنەی توندی ئاراستەی سیاسەتی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان کرد و رایگەیاند: "سیاسەتکردن بەم عەقڵییەتەی ئێستای یەکێتی، وای کردووە کە زەحمەت بێت کورد بتوانێت بە یەک کاندیدی هاوبەش بچێتە پەرلەمانی عێراق."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، ئەترووشی باسی لە ئاڵۆزییەکانی دیاریکردنی سەرۆکوەزیرانی داهاتوو کرد و رایگەیاند کە نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا، سوورە لەسەر هەڵوێستەکانی و "ناکشێتەوە". ئەمەش ئاماژەیە بۆ قوڵبوونەوەی ململانێکان لە نێو ماڵی شیعە و کاریگەرییەکانی لەسەر پرۆسەی سیاسی.

تەوەرێکی سەرەکیی دیمانەکە تایبەت بوو بە دۆخی دارایی عێراق. فەرهاد ئەترووشی ناوەرۆکی کۆبوونەوەیەکی خۆی لەگەڵ محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق ئاشکرا کرد و گوتی: "سوودانی بە راشکاوی پێی گوتم کە دۆخی ئابووریی عێراق خراپە و ئەو پارەیەی دەستمان دەکەوێت و بۆمان دێت، بڕەکەی کەمە." ئەم لێدوانە ئاماژەیەکی مەترسیدارە بۆ ئەگەری سەرهەڵدانی قەیرانی سیولە و دواکەوتنی مووچە.

ئەترووشی باسی لە دوایین کۆبوونەوەی "چوارچێوەی هەماهەنگی" کرد و جەختی لەوە کردەوە کە خوێندنەوەی ئەو بۆ دۆخەکە ئەوەیە کە "لە بەغدا نییەتێکی خراپ بەرانبەر بە هەرێمی کوردستان هەیە"، ئەمەش وادەکات مەترسییەکان لەسەر شایستە داراییەکان و پەیوەندییە سیاسییەکان زیاتر بن.