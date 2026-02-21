حەمە هاشم بەشداری لە پێشانگەی نێودەوڵەتی شێوەكارانی  جیهانی لە وڵاتی هیندستان دەکات

پێش کاتژمێرێک

حەمە هاشم، نووسەر و شێوەکاری کورد، وەک هونەرمەندێکی کورد، بەشداری لە پێشانگەی نێودەوڵەتی جیاواز، لە ژێر ناوی "جیهان لە ئاژاوەدا" دەکات، کە لە شاری کوا لە وڵاتی هیندستان بەڕێوەدەچێت.

شەممە، 21ـی شوباتی 2026، حەمە هاشم، دەربارەی بەشداریکردنی لەو پێشانگە جیهانییە، بە کوردستان24ی گوت: لە کاتێکدا جیهان بەدەست جەنگ و ئاژاوە سیاسییەکانەوە دەناڵێنێت، هونەر وەک ئاوێنەیەک بۆ نیشاندانی ئەم نەهامەتییانە دەردەکەوێت و مژاری سەرەکی کارەکان گوزارشتە لەو ئازارانەی کە سنوورە جوگرافییەکان دەبەزێنن و دەبنە زمانێکی هاوبەشی مرۆیی.

حەمە هاشم گوتیشی: ئەم چالاکییە کە لەلایەن هونەرمەند "یۆلەندا دی سۆسە"وە رێکخراوە، تەنیا 42 هونەرمەندی لە سەرانسەری جیهانەوە هەڵبژاردووە تا لە رێگەی وێنەکێشان، پەیکەرسازی، ئەنستەلاسیۆن و گرافیکەوە، وێنای ئەو کوشتار و ناسەقامگیرییە بکەن کە مرۆڤی هاوچەرخی ماندوو کردووە.

حەمە هاشم باس لە گرنگی بەشداریکردنی لەو پێشانگە جیهانییە دەکات و دەڵێ: من وەکو شێوەکارێکی کورد، بەشداری لەو پێشانگە جیهانییەدا دەکەم، کە بەشداریکردنی من گرنگییەکی تایبەتی هەیە، چونکە بەشداریکردنی هونەرمەندێکی کورد لە ناو دڵی ئەم نمایشە نێودەوڵەتییەدا، دەرفەتێکە بۆ ئەوەی دیدگایەکی جیاواز لەسەر ئەو نەهامەتی و ئاژاوەیەی جیهانی گرتووەتەوە بگاتە بینەری بیانی، چونکە هونەر باشترین ئامرازە بۆ گوزارشتکردن لەو خەمە گەردونییانەی کە هەمووان تێیدا هاوبەشن.

حەمە هاشم ئاماژەی بەوەش دا: نمایشەکە بانگەوازێکی بێدەنگە بۆ تێڕامان لەو دۆخە پڕ لە ئاژاوەیەی کە مرۆڤایەتی تێی کەوتووە و هەوڵێکە بۆ دۆزینەوەی مانا لە نێوان رەنگ و وێرانکارییەکاندا.

هەروەها ئەو پێشانگە نێودەوڵەتییە، بڕیارە 28ی شوباتی 2026، لە گەلەری دێ بێلاس ئارتێس لە ئاڕت کەمپەر لە وڵاتی هیندستان بەڕێوەبچێت و بۆ ماوەی دوو مانگی تەواو بە رووی سەردانیکەراندا کراوە دەبێت.

حەمە هاشم، نووسەر و شێوەکاری کورد، لە ساڵی 1973 لەشاری کۆیە لەدایک بووە، پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی تەواوکردووە، 15 پێشانگە و ئەزموونی تایبەتی شیوەکاری نمایشکردووە لە، کوردستان، فەرەنسا ، ئەڵمانیا، پۆلەندا، ھیندستان، ئەمریکا، میسر، ئێران، تورکیا، بەشداری لە زیاتر لە 150 پێشانگەی هاوبەشدا کردووە، شەش کتێبی هونەری نووسیوە بە ناوەکانی وەکو، ڤانکۆخ، رۆدان، ھونەری پیرۆز، ھونەری ئەبستراکت، نامەکانی ڤانکۆخ، میکلانجیلۆ.