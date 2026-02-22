ئەردۆغان: ئۆجەلان ئازاد ناكرێت

پێش 54 خولەک

ئەردۆغان رایگەیاند، هیچ ئامادەکارییەک بۆ ئازادکردنی ئۆجەلان نییە. هاوکات داوای چۆڵکردنی نزیکەی 30 ئەشکەوتی پەکەکە دەکات.

رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا بە بەرپرسانی وڵاتەکەی راگەیاندووە، پێویستە بۆ هاووڵاتییان روون بکرێتەوە ئەو بانگەشانەی باس لە ئازادکردنی عەبدوڵڵا ئۆجەلان و پێدانی "مافی هیوا" بە ناوی دەکەن، راست نین؛ هاوکات بە خەڵک رابگەیەنرێت هیچ رێکخستنێکی تایبەت بۆ ئۆجەلان ئەنجام نادرێت.

رۆژنامەی "تورکیە غازێتەسی"ی نزیک لە دەسەڵات بڵاویکردووەتەوە، ئەردۆغان رێنمایی داوە بۆ رای گشتی روون بکرێتەوە راپۆرتەکەی کۆمیسیۆنی ئاشتی هیچ بڕگەیەکی بۆ پێدانی "مافی هیوا" بە ئۆجەلان تێدا نییە.

رۆژنامەکە روونیکردووەتەوە، لە قۆناغی نوێی پرۆسەکەدا "میکانیزمێکی چاودێری" لەلایەن سەرۆککۆمارەوە دادەمەزرێت؛ ئامانج لێی بەدواداچوونە بۆ چۆڵکردنی نزیکەی 30 ئەشکەوتی پەکەکە لە سنووری تورکیاوە تا قەندیل. بەگوێرەی سەرچاوە ئەمنییەکان 7 لەو ئەشکەوتانە ئێستا چۆڵ کراون.

رۆژنامەکە ئاماژەی بەوەش کردووە، بڕیارە "یاسایەکی چوارچێوە" دەربکرێت، ئەگەر دەربکەوێت پەکەکە چەکەکانی بەتەواوی رادەست کردووە و بوونی کۆتایی پێ هێناوە؛ ئەگەری هەیە دوای ئەم پێشهاتانە، یاسای سزادانی تورکیا و یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر هەموار بکرێنەوە.