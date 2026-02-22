هەسەدە گواستنەوەی کەلوپەلی کێڵگەکانی رومەیلان بۆ هەرێمی کوردستان رەتدەکاتەوە

پێش 36 خولەک

دوای بڵاوبوونەوەی هەواڵی گواستنەوەی کەلوپەل و ئامێرەکان لە کێڵگە نەوتییەکانی "ڕومەیلان"ەوە بۆ هەرێمی کوردستان، هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) ئەو بابەتە رەتدەکاتەوە.

یەکشەممە 22ـی شوباتی 2026، فەرهاد شامی، گوتەبێژی هەسەدە، بە ئاژانسی هەواڵی ئەڵمانی (DPA) راگەیاندووە:"ئەم بانگەشانە تەنیا درۆی هەڵبەستراون و ئامانجیان شێواندنی ناوبانگی هەسەدە و چاندنی فیتنەیە لە نێوان پێکهاتەکانی گەلی سووریادا".

فەرهاد شامی جەختی لەوە کردووەتەوە،"ئەم دەنگۆیانە هیچ راستییەکیان تێدا نییە"، گوتیشی: "هەسەدە لە ماوەی 10 ساڵی رابردووی تەنگژەی سووریادا، کاری کردووە بۆ پاراستنی سەروەت و سامانی نیشتمانی و کەلوپەلەکانی، هەروەها هەسەدە پارێزگاری لە ئاسایش و سەقامگیری ئەو ناوچانە کردووە کە بەڕێوەی بردوون."

ئەم رەتکردنەوەیەی هەسەدە دوای ئەوە هات کە سەرچاوەکان لە پارێزگای حەسەکە لە باکووری رۆژهەڵاتی سووریا، رۆژی هەینی رابردوو رایانگەیاندبوو، هەسەدە زۆرێک لە کەلوپەلەکانی کێڵگە نەوتییەکانی رومەیلانی گواستووەتەوە.