نیویۆرک تایمز: ئەمریكا هێرشی سنووردار دەكاتە سەر ئێران

پێش دوو کاتژمێر

رۆژنامەی نیویۆرک تایمزی ئەمریکی ئاشکرای دەکات، ئەمریکا هێرشی سنوورداردەکاتە سەر ئێران و تەنیا بنکە ئەتۆمییەکان دەکاتە ئامانج.

رۆژنامەی نیویۆرک تایمزی ئەمریکی لە سەرچاوەکانەوە ئاشکرایکردووە، دۆناڵد ترەمپ راوێژکارەکانی ئاگادارکردووەتەوە لەوەی لە حاڵەتی شکستهێنانی رێگەی دیپلۆماسی، هێرشی سنووردار دەکەنە سەر ئێران، لە هێرشەکانیشیاندا بنکە ئەتۆمییەکانی ئەو وڵاتە دەکەنە ئامانج.

ئەو رۆژنامە ئەمریکییە ئاماژەی بەوەشداوە؛ ئامانج لە هێرشە سنووردارەکانی ئەمریکا لەسەرەتاوە ناچارکردنی بەرپرسانی تارانە بۆ ئەوەی دەست لەبەرنامەی ئەتۆمی هەڵگرن، بەپێچەوانەوە گەر سووربوون لەسەر خواستەکانیان، ئەوa لە هەفتەکانی داهاتوودا ئەمریکا هێرشی فراوان دەکاتەسەریان.

ئەمە لەکاتێکدایە، بڕیارە ئەم پێنج شەممەیە گەڕێکی دیکەی دانوستانی ئێران و ئەمریکا لە جنێڤی سویسرا بەڕێوەبچێت.

لای خۆیەوە رۆژی هەینی 20ی شوباتی 2026، ئەمیر حەیات موقەدەم، ئەندامی لیژنەی ئاسایشی نەتەوەیی و سیاسەتی دەرەوە لە پەرلەمانی ئێران رایگەیاند، وڵاتەکەی توانای تەواوی هەیە بۆ رووبەڕووبوونەوەی هەر هەڕەشەیەکی سەربازیی ئەمریکا.

ئەو پەرلەمانتارە کە پێشتر فەرماندە بووە لە سوپای پاسداران، بە ماڵپەڕی "دیدەبان ئێران"ی راگەیاندووە: "لە ئەگەری هەڵگیرسانی جەنگ، دوور نییە کەشتییە فڕۆکەهەڵگرەکانی ئەمریکا نقوم بکەین یان سەربازەکانیان بە دیل بگرین، تەنانەت دەتوانین زیان بە هەموو هێزەکانیان بگەیەنین و رەنگە لە ساتێکدا ببینن کە خودی کۆشکەکەی دۆناڵد ترەمپیش کراوەتە ئامانج."

لەلایەکی دیکەوە، بۆب هاروارد، جێگری پێشووی فەرماندەی فەرماندەیی ناوەندیی سوپای ئەمریکا (CENTCOM) بە رۆژنامەی "جێروزالێم پۆست"ی ئیسرائیلی راگەیاندووە، جووڵە سەربازییەکانی ئەمریکا تەنیا نمایش نین، بەڵکوو ئاماژەن بۆ ئەوەی کە واشنتن توانای ئەوەی هەیە "لە ماوەی چەند کاتژمێرێکدا ئێران هەڵبوەشێنێتەوە".

هاروارد دەڵێت: "ئەگەر فەرمانی هێرشکردن دەربچێت، ئێمە دەتوانین لە رێگەی سەدان هێرشی ئاسمانییەوە لە رۆژێکدا، سیستەمی بەرگری و مووشەکیی ئێران ئیفلیج بکەین."

ئەو فەرماندە سەربازییە روونیشی کردەوە، ئامانجەکان بەپێی ئەولەویەت دیاری کراون، سەرەتا لەناوبردنی سەکۆ مووشەکییەکان بۆ پاراستنی هێزەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل، پاشان لێدان لە بارەگاکانی سوپای پاسداران و ئەو ئامرازانەی بۆ سەرکوتکردنی خەڵک بەکار دەهێنرێن، بەبێ ئەوەی زیان بە ژێرخانی مەدەنیی وڵاتەکە بگەیەنن.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا کە تەکنۆلۆژیای ئێستای ئەمریکا زۆر پێشکەوتووترە لەوەی لە جەنگی عێراق و ئەفغانستان بینراوە و گوتی: "کەس نازانێت توانای راستەقینەی ئێمە چەندە، ئەگەر ئەمە رووبدات، پەیامێکی روون دەبێت بۆ چین و رووسیاش."