حکوومەتی عێراق دوو رێککەوتننامەی نەوتی لەگەڵ کۆمپانیای شێڤرۆنی ئەمریکی واژۆکرد

محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، ئەمڕۆ دووشەممە، 23ـی شوباتی 2026، سەرپەرشتی واژۆکردنی دوو رێککەوتننامەی سەرەتایی لە نێوان کۆمپانیاکانی نەوتی بەسرە، زیقار، باکوور و کۆمپانیای شێڤرۆنی ئەمریکی کرد.

نووسینگەی سەرۆکوەزیران لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، رێککەوتننامەی یەکەم لە نێوان کۆمپانیای نەوتی بەسرە و کۆمپانیای شێڤرۆن واژۆ کراوە، کە تایبەتە بە گواستنەوە و بەڕێوەبردنی کێڵگەی رۆژئاوای قورنە 2، رێککەوتننامەی دووەمیش لەگەڵ کۆمپانیاکانی نەوتی زیقار و نەوتی باکوور بووە، بە مەبەستی پەرەپێدانی کێڵگەی ناسریە و چوار ناوچەی گەڕان لە پارێزگای زیقار، لەگەڵ پەرەپێدانی کێڵگەی بەلەد لە پارێزگای سەلاحەدین.

رێوڕەسمەکە بە ئامادەبوونی تۆم بەڕاک، نێردەی تایبەتی ئەمریکا و جۆشوا هاریس، هەڵسوڕێنەری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا بەڕێوەچوو، سەرۆک وەزیران، جەختی لە گرنگی ئەم رێککەوتنانە کردەوە بۆ تەواوکردنی چاکسازییەکانی کەرتی نەوت و ئاماژەی بەوە کرد، ئەم هەنگاوە کاریگەری ئەرێنی دەبێت لەسەر بەرزکردنەوەی ئاستی ئابووری و بژێوی دانیشتووانی پارێزگاکانی زیقار و سەلاحەدین.

هەر لە چوارچێوەیەدا، کۆمپانیای نەوتی بەسرە و کۆمپانیای "لوک ئۆیڵ" رێککەوتنێکیان واژۆ کرد بۆ گواستنەوەی گرێبەستەکە بە شێوەیەکی کاتی بۆ کۆمپانیای نەوتی بەسرە و یەکلاکردنەوەی سەرجەم شایستە داراییەکانی نێوانیان، کە بڕیارە دوای پەسەندکردنی لەلایەن ئەنجوومەنی وەزیرانەوە بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە.

هاوکات رێککەوتنێکی چوارچێوەیی لە نێوان کۆمپانیای نەوتی بەسرە، لوک ئۆیڵ و شێڤرۆن واژۆ کرا، کە رێگە دەدات گرێبەستەکە بە شێوەیەکی کاتی بگوازرێتەوە بۆ کۆمپانیای نەوتی بەسرە و دواتر دوای تەواوبوونی دانوستانەکان لەسەر مەرجە نوێیەکان، رادەستی کۆمپانیای شێڤرۆن بکرێت، ئەم رێککەوتنە مافی دانوستانی تایبەت بۆ ماوەی یەک ساڵ بە کۆمپانیای شێڤرۆنی ئەمریکی دەبەخشێت.

کۆمپانیای لوك ئۆیلی رووسی خاوەنی %75ـی پشکەکانی بەگەڕخستنی کێڵگەکەی نەوتی بەسرەبوو، بەڵام لە 19ـی تشرینی دووەمی 2025 رایگەیاند، بەهۆی سزاکانی ئەمەریکاوە ناتوانێت چیتر لە کارەکانی بەردەوام بێت.

کێڵگەی نەوتی رۆژئاوای قورنە-2ـی بەسرە یەکێکە لە گەورەترین کێڵگە نەوتییەکانی باشووری عێراق، لە ساڵی 1973 دۆزرایەوە، ئەم کێڵگەیە بەردی بناغەی ئابووری عێراقە، بەشدارییەکی بەرچاوی هەیە لە زیادبوونی بەرهەمهێنانی نەوتدا، کێڵگەی نەوتی قورنە 2ـی ڕۆژئاوا، بە یەکێک لە گەورەترین کێڵگە نەوتییەکانی جیهان دادەنرێت، رۆژانە نزیکەی 460 هەزار بەرمیل نەوت بەرهەم دەهێنرێت.

ماوەیەک بەر لە ئێستا بەهۆی سزاکانی ئەمەریکا بۆ سەر کۆمپانیای 'لوک ئۆیل'ـی ڕووسی، شەش هەفتە مووچەی هەزار و 300 فەرمانبەری عێراقی دواکەوت.