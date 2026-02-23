ئەمریکا کارمەندانی باڵیۆزخانەکەی لە بەیروت دەگوازێتەوە

پێش 36 خولەک

ئەمڕۆ دووشەممە، 23ـی شوباتی 2026، بەرپرسێکی باڵای ئەمریکا رایگەیاند، واشنتن فەرمانی بەو کارمەندانەی باڵیۆزخانەکەی لە بەیروت کردووە کە کاری سەرەکیان نییە، لەگەڵ خێزانەکانیان بە زووترین کات لوبنان جێبهێڵن.

ئەو بەرپرسە باڵایەی ئەمریکا کە نەیویستووە ناوی ئاشکرا بکرێت، رایگەیاندووە، مارکۆ روبیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەمریکا، بەنیازی سەردانیکردنی ئیسرائیلە، بەڵام رەنگە خشتەی کاتیی سەردانەکەی بەپێی بارودۆخەکە بگۆڕدرێت، ئەم بڕیارەی ئەمریکا لە کاتێکدایە کە ئیسرائیل هێرشەکانی بۆ سەر لوبنان چڕکردووەتەوە، کە وەک پێشێلکردنی رێککەوتنی ئاگربەستی نێوانیان هەژمار دەکرێت.

لەلایەکی دیکەوە، هاوکات لەگەڵ زیادبوونی گرژییەکانی نێوان تاران و واشنتن، چەندین وڵات داوایان لە هاووڵاتییانیان کردووە ئێران جێبهێڵن، لەو چوارچێوەیەدا، وڵاتی هیندستان ئەمڕۆ دووشەممە، داوای لە 10 هەزار هاووڵاتیی خۆی لە ئێران کرد ئەو وڵاتە جێبهێڵن؛ پێشتریش وڵاتانی سوید، سربیا، پۆڵەندا و ئوسترالیا داوای هاوشێوەیان لە هاووڵاتییانیان کردبوو.

بڕیارە رۆژی پێنجشەممەی داهاتوو گەڕێکی دیکەی گفتوگۆکان لە نێوان تاران و واشنتن بەڕێوەبچێت، بەڵام هێشتا ئەمریکا بە فەرمی رەزامەندی لەسەر کاتی کۆبوونەوەکە پیشان نەداوە.