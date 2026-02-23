چوارچێوەی هەماهەنگی لەبارەی مالیكییەوە بڕیاری نەدا

چوارچێوەی هەماهەنگی داوا لە کورد دەکات لەسەر پۆستی سەرۆککۆمار رێککەون

پێش 16 خولەک

چوارچێوەی هەماهەنگی شیعە لە دواکۆبوونەوەی شەوی رابردوویان داوا لە پارتی و یەکێتی دەکەن لەسەر پۆستی سەرۆککۆمار رێککەون، هەروەها داواشیان لە گرژییەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران زمانی دیالۆگ سەربخرێت.

شەوی رابردوو چوارچێوەی هەماهەنگی لە نووسینگەی هومام حەموودی، سەرکردەی ئەنجوومەنی باڵای ئیسلامی کۆبووەوە، هەمووان چاوەڕێی ئەوەبوون بڕیار لەسەر نووری مالیكی بدرێت، بە كشانەوە یاخود جەختكردنەوە لە مانەوەی، بەڵام لە راگەیەندراوەكەیاندا دوای چەند كاتژمێرێك لە كۆوونەوە باسی نەكرا، بەڵكو داوا لە لایەنە کوردییەکان دەکات لەسەر کاندیدی سەرۆککۆمار رێککەون.

لە دوای کۆبوونەوەکەی درەنگانی شەوی رابردوو، چوارچێوەی هەماهەنگی راگەیەندراوێکی بڵاوکردووەتەوە و تیایدا داوا لە دوو حزبە گەورەکەی هەرێمی کوردستان دەکەن لەسەر کاندیدی سەرۆککۆماری عێراق رێککەون.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەی چوارچێوەی هەماهەنگیدا هاتووە؛ پابەندن بە وەفاکردن بەو متمانەیەی دەنگدەرانی عێراقی پێیانی بەخشیوە، هەروەها پەرۆشی خۆیان بۆ دروستکردنی پەیوەندی بەهێز لەگەڵ وڵاتانی جیهان و بەتایبەتی وڵاتانی ناوچەکە دەربڕیوە.

لەبارەی پەرەسەندنەکانی ئەم دواییانەی ئەمریکا و ئێرانەوە، چوارچێوەی هەماهەنگی داوادەکات، زمانی دیالۆگ سەربخرێت و چونکە روودانی شەڕ تەنیا کێشەی گەورەتر بەرهەم دەهێنێت.

لەبارەی کێشەی سنوورەکانەوە لەگەڵ کوەیت، چوارچێوەی هەماهەنگی باسی لەوەکرد؛ پێداگرن لەسەر شایستە نیشتیمانییەکان و پاراستنی مافی گەل، لەوانەش دانانی نەخشەی سنووری دەریایی لای نەتەوەیەکگرتووەکان.