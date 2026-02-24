کەشناسی: ئاسمان نیمچە هەور و نمە باران دەبێت

پێنجشەممە پێشبینی بەفر بارین لە ناوچە شاخاوییە سنوورییەکان دەکرێت

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی هەرێمی کوردستان کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردووە و رایگەیاند، ئەمڕۆ و سبەی ئاسمانی بە گشتیی نیمچە هەور دەبێت.

کەشی پێشبینیکراوی ئەمڕۆ سێشەممە 24ی شوباتی 2026، ئاسمان لە زۆربەی کاتەکان بە گشتیی نیمچە هەورە دەبێت، هەروەها لە ئەنجامی کاریگەریی کەشێکی ناجێگیر لە ناوچەی جیا جیا پێشبینی نمەبارانی کورتخایەن و هەندێ کات لە ناوچە شاخاوییەکاندا، بارانی مامناوەند و هەورە تریشقە دەبێت.

لە بارەی کەشی پێبینیکراوی سبەی چوارشەممە 25ی شوباتی 2026، بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێم، ئاماژەیداوە، بە هەمانشێوەی ئەمڕۆکە ئاسمان بە گشتی و لە زۆربەی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان نیمچە هەور دەبێت، بەڵام پلەکانی گەرما لە هەندێک ناوچە نزم دەبنەوە بە پێچەوانەشەوە لە هەندێک ناوچەش کەمێک بەرز دەبنەوە .

هەروەها لە بارەی دۆخی رۆژی پێنجشەممە 24ی شوباتی 2026، ئاماژەیداوە، کە ئەگەری هەیە لە ئەنجامی هاتنی نزمە پاڵەپەستۆیەک بۆ سەر ناوچەکەمان گۆڕانکاری دروست بێت و ببێتە هۆی باران و نزم بوونەوەی پلەکانی گەرما.

هەروا پێشبینی بەفر بارین لەسەر ناوچە شاخاوییە سنووریەکان هەیە و ئەگەری هەیە کاریگەریەکەی بۆ هەینی و شەممەی هەفتەی داهاتوو درێژ ببێتەوە .

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی بۆ کەشی رۆژانی سێشەممە و چوارشەممە: