باڵیۆزی ئۆکرانیا بۆ کوردستان24: کردنەوەی کونسوڵخانە لە هەولێر لە پێشینەی کارەکانمانە

پێش 57 خولەک

ئەمڕۆ سێشەممە، 24ـی شوباتی 2026، ئیڤان دۆڤهانیچ، باڵیۆزی ئۆکرانیا لە عێراق، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 تیشکی خستە سەر پەیوەندییەکانی وڵاتەکەی لەگەڵ هەرێمی کوردستان و دوایین پەرەسەندنەکانی جەنگی نێوان وڵاتەکەی و رووسیا.

باڵیۆزی ئۆکرانیا ئاماژەی بە پێگەی گرنگی هەرێمی کوردستان کرد و رایگەیاند: "هەولێر ناوەندێکی بازرگانی و ئابووریی ئێجگار گرنگە، هەربۆیە وەک وڵاتی ئۆکرانیا دەمانەوێت کونسوڵخانەی خۆمان لەو شارە بکەینەوە." سەبارەت بە کاتی کردنەوەی کونسوڵخانەکەش گوتی: "پڕۆسەکە لە قۆناغی کارکردندایە و تەنیا چاوەڕێی رەزامەندیی کۆتایی حکوومەتی بەغداین."

سەبارەت بە بەرەکانی جەنگ و هەوڵەکان بۆ کۆتاییهێنان بە ململانێکان، دۆڤهانیچ جەختی کردەوە، وڵاتەکەی تەنیا بەدوای ئاشتییەکی راستەقینەدا دەگەڕێت، نەک تەنیا راگرتنی کاتیی جەنگ و گوتی: "ئێمە تەنیا هیوا بۆ ئاشتی دەخوازین نەک تەنیا ئاگربەست."

باڵیۆزی ئۆکرانیا بە تووندی سەرکۆنەی هێرشەکانی رووسیای کرد و رایگەیاند؛ رووسیا خۆی جەنگی هەڵبژاردووە و ئۆکرانیاش هیچ جۆرە داگیرکارییەک بە رەوا نابینێت. گوتیشی: "چوار ساڵە جەنگ بەردەوامە، بەڵام نەیتوانیوە ئیرادەی ئێمە بشکێنێت. ئێمە بەرامبەر رووسیا چۆک دانادەین."

لە کۆتایی لێدوانەکەیدا بۆ کوردستان24، ئیڤان دۆڤهانیچ پەیامێکی گەشبینانەی بۆ گەلی ئۆکرانیا و جیهان نارد و رایگەیاند: "مێژوو سەلماندوویەتی کاتێک مرۆڤ بە راستی خەبات بۆ خاک و نیشتمانی بکات، بێگومان لە کۆتاییدا هەر سەردەکەوێت."