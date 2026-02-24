هیومان رایتس وۆچ: چارەنووسی زیاتر لە هەشت هەزار بەندکراوی کەمپی هۆل نادیارە

پێش کاتژمێرێک

رێکخراوی هیومان رایتس وۆچ، هۆشداری دەدات لە چارەنووسی نادیاری نزیکەی هەشت هەزار و 500 بەندکراو، دوای داخستنی کەمپی هۆل و راگەیاندنی نزیکبوونەوەی داخستنی کەمپی رۆژ لە باکووری رۆژهەڵاتی سووریا.

رێکخراوەکە لە راپۆرتێکدا بڵاویکردەوە، هەردوو کەمپی هۆل و رۆژ تا ناوەڕاستی مانگی کانوونی دووەمی رابردوو نزیکەی 28 هەزار کەسیان تێدابووە، کە زیاتر لە 12 هەزار کەسیان بیانی بوون و خەڵکی زیاتر لە 60 وڵاتی جیاوازن، جگە لە هەزاران هاووڵاتی عێراقی.

ئادەم کووگل، جێگری بەڕێوەبەری بەشی رۆژهەڵاتی ناوەڕاستی رێکخراوەکە، رایگەیاند، "بیانووی هەندێک لە حکوومەتەکان بەوەی کە دانوستان لەگەڵ لایەنێکی ناحکوومی سەختە، چیتر پاساوی نییە." هەروەها جەختیشی کردەوە، "حەوت ساڵ ماوەیەکی زۆرە بۆ دواخستنی گەڕاندنەوەی هاووڵاتیان بۆ وڵاتەکانیان."

هیومان رایتس وۆچ هۆشداریشیداوە کە "جێهێشتنی دانیشتووانی کەمپەکان بە شێوەیەکی نارێکخراو، ئافرەتان و منداڵانی رووبەڕووی مەترسییەکانی بازرگانیکردن، قۆستنەوە و چەکدارکردن کردۆتەوە"، رێکخراوەکە داوای کردووە "پارێزگاری، چاودێری تەندروستی، پشتیوانی دەروونی و کۆمەڵایەتی مسۆگەر بکرێت و رێکاری یاسایی دادپەروەرانە بۆ هەر کەسێک بگیرێتەبەر کە تۆمەتبارە بە ئەنجامدانی تاوان."

ئەم هۆشدارییانەی رێکخراوەکە لە کاتێکدایە کە ئاڵنگارییە ئەمنییەکان لە باکووری رۆژهەڵاتی سووریا بەردەوامن. دوێنێ دووشەممە، لە هێرشێکی چەکداریدا بۆ سەر بازگەیەکی ئەمنی لە شاری رەققە، چوار کارمەندی هێزەکانی ئاسایش کوژران و دوو کەسی دیکەش برینداربوون.

رۆژی یەکشەممەی رابردوو، 22ـی شوباتی 2026، حکوومەتی سووریا چۆڵکردن و داخستنی هەمیشەیی کەمپی هۆلی راگەیاند، کە تایبەت بوو بە حەواندنەوەی خێزانی چەکدارانی داعش. ئەم بڕیارە دوای ئەوە هات کە دانیشتووانی کەمپەکە بۆ کەمپەکانی گوندی حەلەب لە باکووری سووریا گواسترانەوە.

هەینی، 13ـی شوباتی 2026، ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق بە فەرمی کۆتاییهاتنی پرۆسەی گواستنەوەی سەرجەم زیندانییانی سەر بە رێکخراوی داعشی لە سووریاوە بۆ عێراق راگەیاند، کە ژمارەیان زیاتر لە پێنج هەزار و 700 کەسە و هەڵگری رەگەزنامەی 61 وڵاتی جیاوازن.