ئۆمێد خۆشناو: پڕۆژە ستراتیژییەکانی هەولێر بە توانای ناوخۆیی و لە وادەی خۆیان زووتر تەواو دەکرێن

پێش دوو کاتژمێر

ئۆمێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر، کردنەوەی رێگەی ستراتیژیی هەولێر-گۆمەسپان بە هەنگاوێکی گرنگ بۆ کەرتی گەشتیاری و گواستنەوە وەسف کرد و رایگەیاند، ئەم رێگەیە نەک تەنیا هەولێر و سلێمانی بە یەکتر دەبەستێتەوە، بەڵکو ئاسانکارییەکی گەورە بۆ هاتوچۆی هاووڵاتییان و گوندنشینانی ناوچەکە دەکات.

ئەمڕۆ سێشەممە، 24ـی شوباتی 2026، لە رێوڕەسمی کردنەوەی پڕۆژەی دووسایدی هەولێر-گۆمەسپان، ئومێد خۆشناو پارێزگاری هەولێر بە کوردستان24ی راگەیاند: کە یەکێک لە شانازییەکانی کابینەی 9ی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەوەیە، پڕۆژە زەبەلاحەکان ئێستا بە توانای کۆمپانیا ناوخۆییەکان و ئەندازیارانی کورد جێبەجێ دەکرێن و ئاماژەی بەوە دا کە ئەم رێگەیە بە کوالێتییەکی بەرزی ئەندازیاری و بە ستانداردێکی جیهانی دروست کراوە و توانیویانە لە وادەی دیاریکراوی خۆی زووتر تەواوی بکەن.

سەبارەت بە ئاستەنگەکان، ئۆمێد خۆشناو ئاماژەی بەوە کرد کە سەرەڕای ئەو دۆخە نالەبارە داراییەی بەهۆی بڕینی بودجە لەلایەن بەغداوە دروست بووە، بەڵام کاروانی ئاوەدانکردنەوە لە هەولێر نەوەستاوە روونیشی کردەوە کە هەولێر وەک چوارەم گەورەترین شاری عێراق، مافێکی دەستووری و یاسایی هەیە لە بودجەی پەرەپێدانی پارێزگاکان، کە ساڵانە بڕی 250 بۆ 300 ملیار دینار بووە و لە ساڵی 2012ـەوە لێی بێبەش کراوە، بەڵام بە ئیرادەی حکوومەتی هەرێم پڕۆژەکان بەردەوامن.

پارێزگاری هەولێر مژدەی ئەوەشی دا کە لە ئایندەیەکی نزیکدا پڕۆژەی ئاوی کۆیە بە گوژمەی 120 ملیار دینار دەست پێ دەکات. هەروەها رایگەیاند کە دیزاینی پڕۆژەی نۆژەنکردنەوەی رێگەی هەولێر – پیرمام تەواو بووە، کە پڕۆژەیەکی فراوانی نۆژەنکردنەوە و دروستکردنی پرد دەگرێتەوە و لەگەڵ دابینکردنی بودجە، دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە.

ئۆمێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا تیشکی خستە سەر رۆڵی مەسروور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە چاودێریکردنی وردی پڕۆژەکان و رایگەیاند، سەرۆکی حکوومەت نەک تەنیا لەسەر کوالێتی، بەڵکو لەسەر وردەکاریی دیزاینەکانیش رێنمایی تایبەتی هەبووە. وەک نموونەیەک ئاماژەی بەوە دا کە لە پڕۆژەی رێگەی گۆمەسپان، سەرۆکی حکوومەت جەختی کردووەتەوە کە دەبێت رێگەکە بە جۆرێک بێت گەشتیاران بتوانن دیمەنی بەنداوەکە ببینن، هەر بۆیە 60 مەتر لە شاخەکە بڕدراوە تاوەکو ئەو دیمەنە بۆ هاووڵاتییان دەرکەوێت.

هەروەها پارێزگاری هەولێر تیشکی خستە سەر پڕۆژەکانی ئاییندە و رایگەیاند، پڕۆژەی ئاوی کۆیە بە گوژمەی 120 ملیار دینار رەزامەندیی سەرۆکی حکوومەتی بۆ وەرگیراوە و لە قۆناخی جێبەجێکردندایە. هەروەها ئاشکرای کرد کە دیزاینی پڕۆژەی رێگەی هەولێر – پیرمام لە وەزارەتی پێشمەرگەوە تاوەکو پردی بەستۆره‌ تەواو بووە و چەندین بەرزەپرد و فراوانکردنی رێگاکە لەخۆدەگرێت، کە لە داهاتوویەکی نزیکدا دەست بە کارەکانی دەکرێت.

رێگەی گۆمەسپان – سماقۆڵی یەکێکە لە پڕۆژە ستراتیژییەکانی پارێزگای هەولێر کە بەشێکی گرنگی رێگەی نێوان هەولێر و سلێمانی پێکدەهێنێت. ئەم پڕۆژەیە لە کاتێکدا جێبەجێ کرا کە هەرێمی کوردستان لەژێر گوشارێکی توندی دارایی دابوو، بەڵام حکوومەت بە پشتبەستن بە کۆمپانیاکانی کەرتی تایبەتی ناوخۆیی، توانی پڕۆژەکە بە کوالێتییەکی بەرز و کاتێکی پێوانەیی تەواو بکات.