لقی 15ـی پارتی لە خانەقین: بە قەزاکردنی قەرەتەپە و گوڵاڵە پێشێلکارییەکی روونی دەستوورە

پێش 17 خولەک

ئەمڕۆ سێشەممە، 24ـی شوباتی 2026، لقی 15ـی پارتی دیموکراتی کوردستان لە خانەقین، لە بەیاننامەیەکدا رەتیکردەوە کە شارەدێی قەرەتەپە و گوڵاڵە (جەلەولا)، بکرێنە قەزای سەربەخۆ و لە قەزای خانەقین جیابکرێنەوە، راشیدەگەیەنێت، کە ئەو هەنگاوە "پێشێلکارییەکی روونی دەستووری عێراقە."

لە بەیاننامەکەدا هاتووە، "ئێمە دووپاتی دەکەینەوە کە ئەم رێوشوێنانە پێشێلکاری ماددەی 140ـی دەستوورە، کە نەخشەرێگای یاسایی بۆ چارەسەرکردنی دۆخی ناوچە جێناکۆکەکان لە رێگەی ئاساییکردنەوە، سەرژمێری و راپرسییەوە دیاری کردووە."

پارتی ئەو بڕیارە بە "گۆڕانکارییەکی ئیداری و دیموگرافی تاکلایەنە" ناودەبات و جەخت لەوە دەکاتەوە کە خانەقین بە هەموو پێکهاتە نەتەوەیی و ئایینییەکانییەوە، نموونەی پێکەوەژیانی ئاشتیانەیە و هەر دەستکاریکردنێکی پێگە ئیدارییەکەی لە دەرەوەی چوارچێوەی دەستوور، پێشێلکردنی ئیرادەی خەڵکەکەیەتی.

لقی 15ـی پارتی داوای هەڵوەشاندنەوەی تەواوی ئەو بڕیارانە دەکات و دەڵێت، "پشتگیری تەواوی خۆمان بۆ جەماوەری سەربەرزی خانەقین و داواکارییە رەواکانیان دووپات دەکەینەوە، هەروەها پشتگیری لە هەر کارێکی گشتیی ئاشتیانە و مانگرتنێک دەکەین کە بۆ بەرگریکردن لە مافە دەستوورییەکانیان ئەنجامی بدەن."

لە کۆتایی بەیاننامەکەدا، لقی 15ـی پارتی لە خانەقین داوا لە هەموو لایەنەکان دەکات "بەرپرسیارێتی نیشتمانی خۆیان بپارێزن بۆ ئارامی و یەکڕیزی و رێز لە ئیرادەی خەڵکی خانەقین بگرن."

دەقی بەیاننامەی لقی 15ـی پارتی لە خانەقین

بەیاننامەی پارتی دیموکراتی کوردستان – لقی 15ـی خانەقین

بەناوی خودای مەزن و دلۆڤان

جەماوەری بەشەرفی شاری خانەقین ودەوروبەری.



لقی 15ـی خانەقین، بەدواداچوون بۆ بڕیارەکانی ئەم دواییە دەکات سەبارەت بە گۆڕینی شارەدێی قەرەتەپە و جەلەولا و بە قەزاکردنیان بەشێوەی سەربەخۆ وجیاکردنەوەیان لە قەزای خانەقین. ئێمە دووپاتی دەکەینەوە کە ئەم ڕێوشوێنانە پێشێلکارییەکی ڕوونی دەستووری عێراقە کە زۆرینەی دەنگدەرانی عێراق دەنگیان پێ داوە، بەتایبەتی ماددەی 140 کە نەخشەڕێگای یاسایی بۆ چارەسەرکردنی دۆخی ناوچە جێناکۆکەکان لە ڕێگەی ئاساییکردنەوە و سەرژمێری و ڕاپرسی دیاری دەکات، کە دوورە لە هەر گۆڕانکارییەکی ئیداریی و دیموگرافی تاکلایەنە.

خانەقین بە هەموو پێکهاتە نەتەوەیی و ئایینییەکانیەوە، نوێنەرایەتی پەیکەری کۆمەڵایەتی وپێکەوە ژیانی ئاشتیانەی یەکگرتوو دەکات. هەر پێشێلکارییەک بۆ سەر پێگە ئیدارییەکەی لە دەرەوەی چوارچێوەی دەستوور، پێشێلکردنی ئیرادەی گەلە و مافە ڕەواکانیانە.

بۆیە ڕەتکردنەوەی خۆمان بۆ ئەو بڕیارانە وهەر پیلانێکی نەگریس ڕادەگەیەنین و داوای هەڵوەشاندنەوەی تەواویان دەکەین و پابەندبوونیان بە جێبەجێکردنی ماددەی 140بەپێی ڕێکارە دەستوورییەکان. ئێمە پشتگیری تەواوی خۆمان بۆ جەماوەری سەربەرزی خانەقین دووپات دەکەینەوە لە هەموو داواکارییە ڕەواکانیاندا، هەروەها پشتگیری لە هەر کارێکی گشتیی ئاشتیانە و مانگرتن دەکەین کە بۆ بەرگریکردن لە مافە دەستوورییەکانیان بدریت، لەوانەش چالاکی شارستاننیانە وهەر ڕێکاریکی دیکەی ئاشتیانە کە یاسا دانیان پێدا دەنێت.

داوا لە هەموو لایەک دەکەین بەرپرسیارێتی نیشتمانی خۆیان بپارێزن بۆ ئارامی و یەکڕیزی وتەبایی ویەک هەڵوێستی مەدەنی و ڕێز لە ئیرادەی خەڵکی خانەقین بگرن.





