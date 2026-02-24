وەزیری ئاوەدانکردنەوە: لە سێ ساڵدا رێگا سەرەکییەکانی هەرێم دەکرێنە دووساید

پێش 28 خولەک

ئەمڕۆ سێشەممە، 24ـی شوباتی 2026، دانا عەبدولکەریم وەزیری ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێبوون لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە لیدوانێکیدا بۆ کوردستان24، رایگەیاند؛ حکوومەت کار دەکات بۆ ئەوەی لە ماوەی سێ ساڵی داهاتوودا سەرجەم رێگا سەرەکییەکانی نێوان پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان بکرێنە دووساید.

وەزیری ئاوەدانکردنەوە ئاماژەی بە کردنەوەی ڕێگایەکی نوێی ستراتیژی کرد و گوتی: "ئەم ڕێگایە کە درێژییەکەی زیاتر لە 22 کیلۆمەترە، بە فەرمانی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی و لەلایەن گرووپی کۆمپانیاکانی هێمن گرووپ جێبەجێ کراوە. رێگاکە بە ستانداردێکی نێودەوڵەتی دروست کراوە و پایتەختی هەرێم بە پارێزگای سلێمانی، ئیدارەی راپەڕین و ناوچەکانی دیکەوە دەبەستێتەوە."

دانا عەبدولکەریم تیشکی خستە سەر پلانی وەزارەتەکەی بۆ داهاتوو و رایگەیاند: "وەک وەزارەت پلانمان هەیە لە ماوەی سێ ساڵی داهاتوودا هەموو رێگا سەرەکییەکانی نێوان پارێزگاکان بکرێنە دووساید. لە ئێستاشدا کارکردن لە رێگاکانی (دووکان - چوارقوڕنە و هەولێر - کۆیە) بە شێوەیەکی زۆر باش بەردەوامە."

سەبارەت بە پڕۆژەکانی دیکە، وەزیری ئاوەدانکردنەوە ئەوەی خستەروو، رێگای کۆیە - دووکان دیزاینەکەی تەواو بووە و لە قۆناغی ئامادەکاریدایە بۆ ئەوەی ڕادەستی بەڵێندەر بکرێت. هەروەها بەستنەوەی هەولێر بە چوارقوڕنە، دوو بژارە لەبەردەستن؛ یەکیان لە رێگەی تونێلی هەیبەت سوڵتان و ئەوی دیکەیان لە رێگەی گۆمەسپان بۆ سماقوڵی و هەڵەبجە و پێنجوێن: رێگای سەیدسادق - هەڵەبجە تەواو بووە و لە داهاتوویەکی نزیکدا کارکردن لە دووسایدی سەیدسادق - پێنجوێن دەست پێ دەکات.

وەزیر ئاماژەی بەوە کرد، بەهۆی بارودۆخی دارایی هەرێمی کوردستانەوە، ئێستا جەختی زۆرتر لەسەر رێگا ستراتیژییە نێودەوڵەتییەکانە، بەڵام پڕۆژەکانی دیکەش لە پلاندا ماون و بەگوێرەی بودجە و لە کاتی گونجاودا دەست دەخرێنەوە گەڕ.